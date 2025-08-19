Las Naciones Unidas pagaron la exención de una multa en Kudus para alcanzar Rp3.4 mil millones

KUDUS (Antara) – El Gobierno de Kudus Regency, Central Java, señaló que los reclamos de la ONU han pagado la existencia de un programa de exención por sanciones administrativas en forma de multas para los contribuyentes que llegaron demasiado tarde, a pagar tierras y impuestos de construcción (PBB) RP3.4 mil millones.

«Con un pago tan grande de reclamos, resulta que muchos contribuyentes que lo usan. De modo que la exención administrativa de exención de multa se extiende hasta finales de diciembre de 2025», dijo el martes el jefe de planificación de ingresos regionales y la división operativa de los ingresos regionales, las finanzas y la gestión de activos de Kudus Pudji Setijaningri.

Esperaba que hasta finales de 2025 el número de contribuyentes que utilizara el programa aumentara, de modo que las afirmaciones de la ONU que inicialmente habían tenido RP33 mil millones habían disminuido.

El programa de exención de multas para los contribuyentes que están demasiado tarde para pagar la ONU comenzó en junio de 2025

Para encontrar la cuenta de la ONU, el gobierno de Kudus Regency también ofrece un canal a través de https://simpbb.kuduskab.go.id/epbb/, ingresando el número de objeto fiscal (NOP) para que se pueda conocer el proyecto de ley.

Los esfuerzos del gobierno para eliminar las multas vencidas también se implementaron en 2021 con solo un mes.

Para la realización del ingreso de la ONU hasta el 15 de agosto de 2025 a expensas de RP36.94 mil millones o el 72.48 por ciento del objetivo de RP50.97 mil millones. Mientras que los pagos de recepción de PBB alcanzaron Rp3.4 mil millones de la recepción total de RP33 mil millones.

Para recordarle al público que pague a las Naciones Unidas, el gobierno de Regency también recuerda rutinariamente al público a la existencia de un programa administrativo de sanción de multa en varias ocasiones con la esperanza de aumentar el pago de la ONU, incluidos los contribuyentes que están atrasados.