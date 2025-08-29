Las mujeres policiales de Banyumas Polresta comparten arroz gratis con el público

Banyumas (Antara) – La Policía de Mujeres (Polwan) de la Policía de la Ciudad de Banyumas (Polresta), Central Java, ha dividido a Rice de forma gratuita sobre la audiencia en el contexto del 77 cumpleaños de mujeres policiales que se celebraron cada 1 de septiembre.

La actividad realizada en Kalipagu Hamlet, Kettenger Village, Baturraden District, Banyumas Regency, viernes, en el que la Asociación de Periodistas Indonesios (PWI) de Banyumas Regency también estaba lleno de un tratamiento gratuito para la comunidad local.

«Para conmemorar el 77 aniversario de Polwan, la policía de Banyumas realizó hoy un servicio social y un servicio de salud, en el que se unen a la actividad de la planta de árboles con Pwi Banyumas», dijo el presidente del comité, el comisionado de policía adjunto Diah Sudiarti.

Sin embargo, reconoció que no todos los residentes recibieron asistencia de arroz de estos servicios sociales debido a limitaciones.

En este caso, los servicios sociales se centran en 60 beneficiarios, cada uno de los cuales recibe 5 kilogramos de arroz gratis.

Con respecto al servicio de salud, esto se abrirá para los residentes locales que deseen recibir servicios de salud gratuitos.

«Esperemos que pueda lograr más en el futuro. Esperemos que esta actividad sea útil y nos dé bendiciones», dijo el jefe de la policía del sector Kalibagor.

Esperaba que el impulso del 77 aniversario del oficial de policía fuera un refuerzo del entusiasmo para ser soldado y más profesional para realizar la tarea del servicio comunitario.

En una ocasión separada, el jefe del Comisionado de Policía de Banyumas, Ari Wibowo, dijo que la actividad era una manifestación concreta de la policía, junto con los elementos de la comunidad para hacer contribuciones positivas a los residentes locales y naturales.

«Con suerte, a través de esta actividad, podemos difundir los beneficios, tanto plantando servicios sociales, servicios de salud y verdes por plantas. Esperemos que beneficie a los locales y al medio ambiente», dijo.

Mientras tanto, el presidente de Banyumas Regency Pwi Lilik Darmawan dijo que la participación de Pwi Banyumas en la actividad era una forma de dedicación del periodista para apoyar el movimiento de atención ambiental con la policía de Banyumas.

«Esta cooperación muestra que la preocupación por el medio ambiente y la comunidad se puede llevar a cabo juntos. Se espera que tales actividades puedan continuar en el futuro», dijo.

