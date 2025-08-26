Las mujeres de la policía de Wonosobo Polres crean un espacio seguro para los niños

WonsoSobo (Antara) – La Policía Regional de Polwan Wonosobo, Java Central, creó un espacio seguro para los niños a través de actividades educativas tituladas Rise and Speak con la Escuela Primaria Al Madina, estudiantes en Wonosobo Regency.

«Queremos aprender a los hermanos y hermanas menores que sus voces son importantes. Los niños tienen que hablar cuando experimentan o ver la injusticia para que nadie se sienta solo», dijo el martes Aipstu Lifi, mujer de la policía de Wonosobo.

Además, en esta ocasión, los estudiantes también se familiarizaron con los deberes y funciones de la policía. Esta actividad se convirtió en una de una serie de conmemoración del 77 cumpleaños de los agentes de policía que se celebraron en 2025.

A través de esta actividad, dijo que Polwan quiere estar más cerca de los niños y al mismo tiempo ofrecer educación útil.

El programa Rise and Speak está destinado a promover el coraje de los niños en la opinión y equiparlos con la importancia de crear un espacio seguro para mujeres y niños.

Dijo que este movimiento invitó a todos a salir de silencio, se atrevió a hablar y apoyarse mutuamente para prevenir todas las formas de violencia e intimidación.

En esta actividad, las mujeres policiales de Wonosobo proporcionaron material interactivo a las discusiones ligeras en las que los estudiantes estaban involucrados.

Espera que los niños puedan aprender a una edad temprana para no tener miedo de expresar su opinión, luchar contra acciones injustas y proteger el entorno escolar para seguir siendo amigable y seguro.

Cada oficial de policía de diferentes puestos, las unidades a su vez introdujeron y explicó y explicó su papel, que van desde las funciones de tráfico, la investigación criminal en binmas.

Según él, esto se hace para que los niños estén más familiarizados con la diversidad de los deberes de la policía que no solo luchan contra los crímenes, sino que también sirven a la comunidad, protegen y protegen

. Él dijo: Las escuelas deben ser una sala de estudio agradable sin intimidación o discriminación.

