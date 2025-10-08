Las mipymes, con la ayuda de RB Rembang Semen Gresik, producen productos reciclados de alta calidad

Rembang (ANTARA) – Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) administradas por Rumah BUMN (RB) Rembang, administradas por PT Semen Gresik junto con su empresa matriz PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), a saber, Nafisa Craft, han demostrado una vez más una creatividad ilimitada, que ha logrado utilizar restos de textiles y convertir desechos de batik en productos reciclados con alto costo económico. valor y ha logrado penetrar en el mercado nacional.

Nafisa Craft ha estado trabajando en Rumah BUMN desde noviembre de 2020 y nació cuando el propietario vio la oportunidad de que ya no existiera una empresa que utilizara telas usadas sobrantes de Rembang. Los desechos de tela se procesan de forma creativa en diversos artículos artesanales, como ropa, bolsos, carteras, fundas de almohada y otros accesorios de moda.

«Al principio, solo quería utilizar la tela restante para que no se desperdiciara, pero gracias al apoyo de Rumah BUMN, esta pequeña empresa se incluyó con éxito en varias exposiciones a nivel nacional», dijo Muntachobah Nafisah, propietario de Nafisa Craft.

Dijo que a través de la tutoría, la formación y el apoyo de RB Rembang, Nafisa Craft logró ampliar su alcance en el mercado participando en una serie de exposiciones a gran escala, una de las cuales fue Inacraft 2024 en Yakarta, que se convirtió en un evento promocional de productos de las MIPYMES desde el país hasta el extranjero.

«Uno de los momentos de orgullo ocurrió cuando los visitantes de Corea del Sur compraron mi producto en la exposición Inacraft 2024. Gracias a Dios, gracias a todas las partes que han apoyado a Nafisa Craft hasta ahora», dijo.

Mientras tanto, Sulistyono, Gerente Senior de Comunicaciones y RSC de PT Semen Gresik, reveló que el éxito de Nafisa Craft es una prueba concreta del programa de empoderamiento implementado por RB Rembang Semen Gresik. “Creemos que la creatividad es un gran capital para que las MIPYMES crezcan y, a través de Rumah BUMN, continuaremos guiando a los actores empresariales para que tengan una alta competitividad y puedan penetrar en el mercado global”, explicó.

Esto está en línea con el compromiso de PT Semen Gresik de fortalecer la economía local permitiendo a las MIPYMES ser más independientes y ascender de clase. También muestra que los productos reciclados no sólo tienen valor económico, sino que también respaldan el principio de sostenibilidad, que es el principal objetivo de la empresa para crear un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad.

La historia de éxito de Nafisa Craft es una prueba clara de que la creatividad puede convertir los ‘residuos’ en una prometedora oportunidad de negocio, inspirando a otras Pymes de la región a seguir innovando y tener el coraje de ir más allá y penetrar en el mercado global.