Las mipymes, con la ayuda de BRI “Findmeera”, están demostrando que las mujeres pueden empoderarse desde casa

Yakarta (ANTARA) – Ser una mujer polivalente no es fácil. Cada día hay muchísimos desafíos: dividir el tiempo entre familia y trabajo, equilibrar responsabilidades y sueños personales.

Pero ahí es exactamente donde radica el poder de las mujeres: la capacidad de levantarse, dar amor y generar cambios al mismo tiempo.

Esto lo demuestra Findy, la figura detrás del nacimiento de Findmeera, una marca local de ropa de uso diario que eleva el camisón de la ropa de hogar común a un símbolo de elegancia y empoderamiento de la mujer.

Aunque ha desempeñado diferentes roles en su vida, Findy decide no parar. Convierte los desafíos en oportunidades y presenta trabajos que no solo la benefician a ella, sino que también inspiran a otras mujeres y empoderan a quienes la rodean.

La pandemia de 2022 fue el punto de partida para el nacimiento de Findmeera. En medio de sus limitaciones, muchas mujeres encuentran nuevas fuerzas, algunas se dedican a la jardinería, aprenden habilidades y crean trabajos que son útiles para otras personas.

«En aquel momento todavía era una pandemia, muchas mujeres trabajaban desde casa. Necesitaban ropa que fuera cómoda, pero que aún pudiera usar al aire libre con confianza», dice Findy. A partir de ahí nació la idea de un camisón multifuncional: informal para llevar en casa, pero elegante para salir.

Findy es consciente del estigma que conllevan los negligés en Indonesia. «Los vestidos a menudo se pasan por alto, su posición no es la misma que la de otras prendas. Findmeera está aquí para satisfacer las necesidades de las mujeres activas que quieren ropa cómoda pero elegante», añadió.

Findmeera es más que moda nacida con una misión social. En un momento en el que muchos artesanos han perdido sus empleos, Findy involucra a los artesanos locales, especialmente a las mujeres, en el proceso de producción. Cada colección combina técnicas tradicionales como shibori, tie-dye y batik estampado con diseños de moda para el hogar relajados pero elegantes.

«Lo que distingue a Findmeera es la calidad del material. Utilizamos fibras de madera natural certificadas por OEKO-TEX® Standard 100, cada camisón y caftán de Findmeera no solo es hermoso, sino también seguro, fresco y agradable para la piel, incluso para los bebés. Con este concepto, Findmeera ha logrado llevar el wastera al escenario del estilo de vida moderno. Para que las madres puedan mantenerse activas y seguras sin tener que preocuparse por la calidad», Findy explica.

Desde sus inicios, Findmeera se ha fundado no solo para los negocios sino también para el empoderamiento de las mujeres. «Trabajamos con artesanas en Java y Banten. El sistema de trabajo es flexible, pueden producir desde casa sin abandonar su papel de madre y esposa. Así que incluso con tiempo limitado pueden seguir trabajando», dice Findy.

BRIncubator abre la nueva perspectiva de Findmeera en el mundo empresarial

Cuando Findy dirigía Findmeera en 2023, admitió que su negocio todavía era muy sencillo. “Yo no tenía ningún conocimiento empresarial básico, así que fue mucho ensayo y error”, recuerda.

Hasta que finalmente le presentaron Rumah BUMN Jakarta (RB), un foro apoyado por BRI para ayudar a las MIPYMES. Fue allí donde Findy recibió mucha capacitación y conoció mentores que abrieron su perspectiva sobre el mundo empresarial.

Uno de los programas más impresionantes es BRIncubator, que guía a las mipymes para que se centren más, empezando por la gestión, las finanzas y la estrategia de marketing.

«Al principio, los entrenadores de BRI investigaron nuestra empresa. Observaron hasta dónde iba la empresa y luego brindaron capacitación que realmente se adaptaba a nuestras circunstancias. Así que fue personal, no solo teórico», dijo.

Como resultado, Findmeera logró convertirse en campeona de BRIncubator Rumah BUMN en la categoría de moda ese mismo año. Este logro hace que esta marca de batas de baño sea aún más famosa y demuestra que unos pasos sencillos con el apoyo adecuado pueden dar grandes frutos.

No todos los actores empresariales pueden estar directamente conectados con Rumah BUMN Jakarta. Por este motivo, BRI presenta soluciones digitales a través de linkumkm.id, una plataforma de aprendizaje y tutoría para mipymes de toda Indonesia. A través de esta plataforma, los actores empresariales pueden seguir un programa de capacitación en línea si es necesario, participar en clínicas de coaching con mentores y realizar puntuaciones comerciales para medir el desarrollo empresarial.

«Allí se puede acceder a muchos conocimientos. Así que, aunque no estemos en Yakarta, podemos beneficiarnos del programa BRI», explica Findy.

En otra ocasión, el director de Micro BRI, Akhmad Purwakajaya, dijo que BRIncubator es un programa de capacitación y tutoría dirigido a MIPYMES, con la asistencia de Rumah BUMN, que ha pasado por un proceso de curación. Este programa se centra en aumentar la capacidad y las capacidades de los actores empresariales para que estén preparados para penetrar en el mercado de exportación.

BRIncubator es una manifestación concreta del compromiso de BRI de ayudar a las MIPYMES a desarrollarse y progresar en el aula. A través de un enfoque de capacitación enfocado y sistemático y tutoría continua, este programa está diseñado para permitir que las MIPYMES crezcan de manera sostenible. “El aumento de la alfabetización, la digitalización y la facilidad de acceso alentarán a las mipymes a fortalecer su competitividad y generar valor agregado en el mercado”, agregó.