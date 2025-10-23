Las inundaciones en la zona de Pantura Semarang provocaron largos atascos en la carretera arterial Jalan Kaligawe

Semarang (ANTARA) – Las inundaciones que inundaron Jalan Kaligawe, la ruta de Pantura que conecta la regencia de Demak con la capital de Java Central, provocaron largos atascos en la carretera arterial Yos Sudarso, ciudad de Semarang, de oeste a este el jueves por la mañana.

Los reporteros de ANTARA en Semarang informaron que se produjeron atascos de tráfico desde la intersección de Kalibateng, ciudad de Semarang, hacia el este hacia el área del puerto de Tanjung Emas de Semarang hasta la intersección de Kaligawe Road.

Se vio a varios camioneros optando por apagar sus motores y salir mientras esperaban el atasco que se había ido acumulando desde primera hora de la mañana.

El jefe de policía de Genuk, Rismanto, confirmó el largo atasco en dirección a Jalan Kaligawe.

«Muchos camiones se averiaron porque quedaron atrapados en la inundación», dijo.

Según él, la inundación sigue inundando Jalan Kaligawe con una altura de entre 30 y 70 cm.

Cola de vehículos atrapados en un atasco debido a las inundaciones en Jalan Kaligawe, ciudad de Semarang, el jueves (23/10/2025). (ANTARA/IC Senjaya)

Como resultado de estas condiciones, muchos motociclistas sufrieron averías cuando sus vehículos quedaron atrapados en el agua.

Además, algunos trabajadores optaron por viajar en camiones abiertos para cruzar las aguas de la inundación hasta sus lugares de trabajo.

Debido a las fuertes lluvias de los últimos dos días, varias zonas de la capital de Java Central quedaron inundadas.

