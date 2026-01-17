Las inundaciones azotan Pekalongan y miles de familias se ven afectadas

Los residentes empujan sus motocicletas a través de las inundaciones en Kampung Baru, ciudad de Pekalongan, Java Central, el sábado (17/1/2026). Según datos de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de la ciudad de Pekalongan a las 2:00 p. m. WIB, hasta 8.692 jefes de hogar (KK) se han visto afectados por inundaciones debido a las fuertes lluvias en cuatro subdistritos de la ciudad de Pekalongan desde el viernes por la tarde (16/1) con niveles de agua de entre 20 y 80 centímetros. ENTRE FOTOS/Harviyan Perdana Putra/tom.