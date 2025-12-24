Las donaciones para desastres en Aceh y Sumatra a través de Baznas Surakarta alcanzaron los 531 millones de IDR

Solo (ANTARA) – Las donaciones para desastres que se distribuirán a Aceh y Sumatra a través de la ciudad de Baznas en Surakarta alcanzaron los 531 millones de IDR.

«Específicamente, las donaciones para desastres en Aceh y Sumatra se limitan a efectivo porque no tenemos un almacén para mercancías», dijo el miércoles el presidente de Baznas Surakarta, Muhamad Qoyim, en Solo, Java Central.

Dijo que hasta ahora se han recaudado más de 531 millones de IDR y la totalidad se ha transferido a Baznas Central Java.

Según él, este logro superó el objetivo original de 500 millones de euros. Sin embargo, su partido permanece abierto si hay personas que quieran donar a través de Baznas a las víctimas de las catástrofes de Aceh y Sumatra.

«Ahora fluye porque se ha alcanzado el objetivo original de 500 millones de rupias. Ese es el momento de recaudarlo inmediatamente de Baznas Provinciales y RI Baznas. Pero espero que se pueda recaudar más en el futuro», dijo.

El vicepresidente 1 de la ciudad de Baznas Surakarta, Bambang Mintosih, dijo que Baznas abrió una cocina pública en el lugar del desastre para las víctimas del desastre.

«La evaluación muestra que se necesita agua potable. Se suministran alimentos. Además, existe una necesidad real de tiendas de campaña para las personas a las que es difícil llegar», afirmó.

En la ocasión, Baznas Surakarta también expresó su agradecimiento al alcalde de Surakarta, Respati Ardi, quien brindó apoyo a Baznas, incluida la donación rutinaria de salarios básicos a través de Baznas, que luego se distribuyen a los necesitados.

«El apoyo de Mas Wali es extraordinario, su salario básico se transfiere a Baznas para la comunidad todos los meses. Desde agosto hasta ahora han pasado cinco meses», dijo.

Respati Ardi dijo que todos los funcionarios estatales (ASN) y el personal que trabaja en el gobierno de la ciudad de Surakarta también donaron y se recaudaron casi 300 millones de IDR.

«Esto no es sólo de nombre, sino también nuestra profunda preocupación y condolencias por nuestros hermanos y hermanas en Aceh y Sumatra», dijo.

Dijo que también habrá una oración grupal y donaciones abiertas en la víspera de Año Nuevo para las víctimas de los desastres en Aceh y Sumatra.

«Más tarde se distribuirá a través de Baznas, PMI y otras organizaciones de confianza de la comunidad. Abrimos en diferentes lugares. Unámonos y ayudemos a las personas necesitadas. Hay diferentes tipos de necesidades que se comunican primero. Por ejemplo, hay necesidad de agua potable, por eso la ayuda no es en especie, porque nos adaptamos a las necesidades allí», dijo.