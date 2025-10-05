Las coordenadas ahora invitan a Fatayat a evitar el retraso en el retraso y el matrimonio temprano

SEMARANG (Antara) – El Ministerio de Población y Desarrollo Familiar (Kemendukbangga) invita a las organizaciones sociales (CSO), en particular Fatayat Nahdlatul Ulama para evitar un matrimonio temprano para llegar al 2045 Gold Indonesia.

«Vemos que las organizaciones sociales, como Fatayat y ahora, son un potencial que puede apoyar en los problemas con respecto al desarrollo de la población y la familia», dijo el Secretario del Ministerio de Derechos y los Derechos Humanos Budi Setiyono, el sábado en Semarang.

Esto se transfirió al abrir una discusión titulado «El papel activo de las mujeres y el joven Santri para evitar el retraso en el retraso y el matrimonio temprano» con el Semarang de la Universidad Fisip Diponegoro.

Según él, el matrimonio temprano es un problema que puede conducir a la calidad de población ideal que no se ha logrado, tanto en términos de salud como psicológica.

En términos de salud, dijo, no se logra la perfección de los órganos reproductivos, entonces las niñas psicológicamente adolescentes que aún no tienen 21 años no están listas para tener sus propios hijos.

«La madre no está lista para tener hijos psicológicos o físicos. Todavía no tiene 21 años, tener hijos. Necesita la ingesta de alimentos. Si agrega personas (bebés, etc.), le falta», dijo.

El matrimonio temprano puede ser causado por muchos factores, como la falta de socialización de la edad ideal de la boda, porque el matrimonio no es solo el deseo de formar un hogar.

Sin embargo, dijo que el hogar ideal debe estar lleno de una variedad de infraestructura y la voluntad de tener hijos, por ejemplo, la familia, la lactancia materna, el desarrollo de niños, para ofrecer instalaciones educativas, salud, etc.

Además, admitió que, por supuesto, también había variables con respecto a los hábitos y las costumbres que si las niñas que tenían 17 o 20 años en diferentes lugares se les preguntaba cuándo se casarían.

«Es por eso que alentamos que organizaciones como Fatayat también pueden informar al público sobre la importancia de prevenir el matrimonio temprano», dijo.

Luego, dijo, el matrimonio temprano también estaba relacionado con el obstáculo porque la salud del niño era insuficiente para las necesidades nutricionales del útero y después del nacimiento porque aún no estaba económicamente listo.

«Debido a que este retraso en el crecimiento sigue siendo el 19.8 por ciento a nivel nacional el porcentaje de prevalencia. Por lo tanto, si no se aborda, será una demografía en su conjunto», dijo.

Dijo que el nivel de ingresos por cabeza de la población en los países desarrollados existe alrededor de 20,000 dólares estadounidenses, mientras que Indonesia todavía está al alcance de 4.000 dólares estadounidenses.

«Con un nivel de ingresos por cabeza de población de ese tamaño, no hemos podido cumplir los medios de existencia. Entonces, en 2045 (ingresos por cabeza) tendremos al menos 18,000 dólares estadounidenses, o incluso más de 20,000 dólares estadounidenses», dijo.

Para perseguir a los países desarrollados, dijo, Indonesia realmente debe preparar y planificar los recursos humanos (recursos humanos), incluida la prevención del matrimonio temprano y la reprimación del retraso en el crecimiento.

«La gratitud (retraso en el retraso) puede ser inferior al 5 por ciento más tarde en 2045. Para llegar allí, debemos buscar a todas las partes para tener conciencia y moverse juntas», dijo Budi.

