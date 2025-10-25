Las artes marciales Kudus, Java Oriental y Java Occidental PON son superiores en ju-jitsu y kárate.

Kudus (ANTARA) – Los contingentes de Java Oriental y Java Occidental son temporalmente superiores en ganar medallas en varios deportes, como Java Oriental en ju-jitsu al recolectar cinco medallas y Java Occidental es superior en kárate con cinco medallas en Kudus Martial Arts PON.

De las cinco medallas ganadas por Java Oriental en ju-jitsu, tres fueron de oro y una de plata y una de bronce cada una. Mientras tanto, Java Occidental ocupa el primer lugar en la rama de kárate con una colección de cinco medallas, incluidas una de oro y dos de plata y bronce cada una.

El contingente de Java Oriental también logró una excelencia temporal en la rama de wushu con una colección de ocho medallas, incluidas seis de oro y dos de plata.

El presidente del KONI de Java Oriental, Muhammad Nabil, admitió el sábado en Kudus que tenía la ambición de ampliar su colección de medallas, además del wushu, actualmente superior, también en la rama de ju-jitsu, que temporalmente era superior a otros contingentes.

“Este buen desempeño se mantendrá hasta el final del Kudus Martial Arts PON 2025 para que podamos lograr lo mejor”, dijo.

Además, dijo, las tres ramas compitieron en la tercera o última fase de la implementación de la Semana Deportiva Nacional de Artes Marciales Sagradas, a saber, karate, wushu y ju-jitsu, y cada una calculó sus objetivos de medallas basándose en la racionalización.

“También calculamos la capacidad de los atletas y las posibilidades de ganar medallas”, dijo.

El logro de medallas de oro se vio uniformemente en la rama de kárate, ya que 10 contingentes ganaron una medalla de oro, a saber, de Java Occidental, Java Oriental, Java Central, Sulawesi del Sur, Lampung, Banten, Bali, DKI Yakarta, Nusa Tenggara Occidental y Sumatra del Norte, además de medallas adicionales de bronce y plata de cada contingente. Mientras tanto, Jambi y Riau sólo consiguieron medallas de plata y bronce.

En la rama de ju-jitsu, sólo cinco contingentes lograron medallas de oro: Java Oriental con tres oros, Java Occidental con dos oros y Java Central, DKI Yakarta y Kalimantan Oriental con un oro cada uno.

Banten, Sumatra del Sur y Sumatra del Norte recibieron medallas de bronce, mientras que DIY logró recoger plata y bronce.

La rama de wushu estuvo dominada por Java Oriental con seis medallas de oro y dos de plata, mientras que DKI Yakarta obtuvo seis medallas, una de oro, tres de plata y dos de bronce, y Bali dos medallas, una de oro y una de bronce. Mientras tanto, Java Central ganó dos platas y tres bronces, y Java Occidental ganó una plata y un bronce.

La tercera fase de la competición se prolongará hasta el domingo (26/10), a la misma hora para asegurar que el contingente obtenga el ganador final.

Java Occidental seguía firmemente en la cima el sábado por la mañana (25/10) con una colección de 75 medallas, de las cuales 30 de oro, 14 de plata y 31 de bronce, seguida de DKI Yakarta con 72 medallas, 27 de oro, 17 de plata y 28 de bronce, luego Java Oriental con 42 medallas, 23 de oro, 11 de plata y ocho de bronce, Java Central con 87 medallas, 20 de oro, 28 de plata y 39 bronce.