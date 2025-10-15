Las actividades educativas en SMAN 1 Cimarga han vuelto a la normalidad tras el paro estudiantil

Lebak (ANTARA) – Los estudiantes de SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten han ido a la escuela para participar en actividades de enseñanza y aprendizaje (KBM) después de haber realizado una huelga de estudios tras una bofetada del director de uno de los estudiantes que fue sorprendido fumando.

«El 99 por ciento de los estudiantes han asistido a la escuela», dijo Adang Abdurrahman, jefe interino de la División SMA del Departamento de Educación y Cultura de la provincia de Banten (Dindikbud), cuando se reunió en SMAN 1 Cimarga, Lebak Regency, el miércoles.

Anteriormente, 600 estudiantes de SMAN 1 Cimarga realizaron una huelga de estudios para denunciar al director de la escuela local, Dini Fitria, quien supuestamente golpeó a uno de los estudiantes discapacitados. Y este caso está en el centro de atención nacional.

Como resultado de este incidente, continuó, su partido, junto con las partes interesadas, llevó a cabo un estudio e investigación sobre el partido objeto del problema.

«Esperamos que los niños puedan volver a sus estudios cómoda y pacíficamente», añadió Adang Abdurrahman.

El jefe de la sucursal del Servicio de Educación de Lebak, Gugun Nugraha, dijo que el proceso de enseñanza y aprendizaje en SMAN 1 Cimarga se desarrolla con normalidad y espera que el incidente anterior no se repita.

“Pedimos que no se repita el paro de estudios”, afirmó.

Dhea, profesora de SMAN 1 Cimarga, agradeció a todos los estudiantes que regresaron a la implementación de KBM después de que el Departamento de Educación y Cultura de la provincia de Banten, el Comité Escolar, OSIS y los profesores resolvieran los problemas que ocurrieron en la escuela.

«Esperamos que la implementación de KBM sea fluida, segura, cómoda y armoniosa», dijo.

Mientras tanto, Fikri, un estudiante de décimo grado en SMAN 1 Cimarga, Lebak Regency, admitió que estaba feliz de poder participar nuevamente en KBM en la escuela y que los problemas en su escuela se habían resuelto.

«Queremos aprender en la escuela sin violencia», dijo.

Anteriormente, el Gobierno Provincial de Banten (Pemprov) envió un equipo para aclarar un presunto incidente de violencia por parte del director de la escuela contra uno de los estudiantes de SMAN 1 Cimarga, Lebak Regency, Banten.

Este rápido paso se tomó para garantizar la verdad del incidente, mantener el orden y garantizar que el proceso de enseñanza y aprendizaje continúe.

El jefe interino del Departamento de Educación y Cultura de la provincia de Banten (Disdikbud), Lukman, en la ciudad de Serang, Banten, dijo el miércoles que desde el martes (14/10) se ha desplegado un equipo para solicitar información a estudiantes, profesores y comités escolares. El gobierno enfatiza la importancia de soluciones objetivas y proporcionales.

«Hemos enviado un equipo a SMAN 1 Cimarga para brindar aclaraciones a los estudiantes, maestros y al comité escolar», dijo Lukman.

Según él, la investigación se llevó a cabo para investigar la causa del incidente que provocó la huelga de estudios de los estudiantes. Según los informes iniciales, el incidente comenzó con una advertencia del director a los estudiantes que fueron sorprendidos fumando detrás de la escuela.

«El incidente comenzó con una reprimenda a un estudiante que fue encontrado fumando detrás de la escuela, lo que generó tensiones. El director admitió haber acariciado al estudiante, pero aún estamos investigando», dijo.

Para mantener un ambiente escolar favorable, el gobierno provincial de Banten ha suspendido temporalmente al director en cuestión mientras se lleva a cabo el proceso de inspección. Lukman confirmó que no había orden de cerrar las escuelas y que las actividades de enseñanza y aprendizaje continuarían con normalidad.

