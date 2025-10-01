Las actividades de autobuses de Batik en solitario están influenciadas por la eficiencia

Semarang (Antara) -El Ayuntamiento de Surakarta dijo que la operación del solo trans -Batikbus se vio afectado por la eficiencia presupuestaria, de acuerdo con la retirada del presupuesto que se acuerda del Centro.

El alcalde de Surakarta, Respati Achmad Ardianto, en Semarang, explicó el miércoles que el servicio de autobuses Trans Batik en solitario ha sido operado en cinco cursos hasta ahora.

La ruta sobre cinco distritos/ciudades, incluidos Surakarta City, Sukoharjo Regency, Karanganyar Regency, Surden Regency y Boyolali Regency.

Los cinco cursos también cuentan con el apoyo de al menos siete alimentadores, con un total de la trans y Feder Batik en solitario todos los días, sirve alrededor de 13,000-14,000 personas alrededor de Soloraya.

De los cinco cursos, el Ministerio de Transporte apoya tres corredores financieros, mientras que los otros dos son financiados por el Presupuesto Regional de la Ciudad de Surakarta (APBD).

«En el futuro, el gobierno central retirará su presupuesto. Es por eso que alentamos la ‘distribución de costos’ a (financiando compartir) con el distrito circundante», dijo.

Además, dijo, la mayoría de los usuarios de los residentes locales en solitario de los residentes locales, de modo que su partido invitó a la cooperación mutua para ayudar.

«Hoy nos facilitó el gobernador para discutir el etiquetado de transporte en Surakarta», dijo, después de haber conocido al gobernador de Java, Ahmad Lutfi, en la oficina del gobernador, Semarang, Semarang.

En respuesta, el gobernador Ahmad Lutfi dijo que Batik Solo Trans se había convertido en un mapa de ruta sobre la ballena de transporte.

Hasta ahora, evaluó que sus actividades también se llevaron a cabo bien porque estaba integrada y las compañías de autobuses en la región de Soloraya incluidas.

Es por eso que le pidió a la Agencia Central de Transporte de Java junto con las partes interesadas relacionadas que mantuvieran una reunión de inmediato, para que la aglomeración en solitario Trans Batik Bus Transport continúe sirviendo a la comunidad.

«Más tarde pronto se reunirá con las agencias relevantes. Esto tiene que caminar a través de ‘compartir'», dijo.

Mientras tanto, el asistente de la economía y el desarrollo de la provincia de Java Central Sujarwanto Dwiatmoko ha agregado para cerrar el financiamiento de la APBD afectada por la reconcentración, inevitablemente la región debe estar con una cooperación mutua.

El plan, continuó, el gobernador de Java central se reunirá con todos los regentes y alcaldes en Soloraya para discutir el concepto de cooperación mutua.

«Esperemos que haya una buena similitud», dijo.