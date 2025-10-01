Las 3.100 cigarrillos fumadores de la lluvia

BATANG (Antara) – El Gobierno de Batang Regency, Central Java, incautó 3.100 cigarrillos sin impuestos especiales en la operación de exterminio ilegal de cigarrillos, realizado en el área del distrito de Bandar, el martes (30/9).

El jefe de la Unidad de Policía del Servicio Civil del Distrito de Batang Haryono en Batang dijo el martes que esta actividad se llevó a cabo sobre la base de una serie de base legal, incluido el número 39 de la pierna de 2007 con respecto a los deberes de impuestos especiales y el Reglamento del Ministro de Finanzas Número 72 de 2024 sobre el uso de DBHTT.

«Esta operación es una forma de dedicación de las autoridades locales para reducir la circulación de cigarrillos ilegales que dañan el país y la sociedad», dijo.

En la operación, el Servicio Civil Satpol Praja miembros de la estación de policía de Batang, Kodim 0736/Batang, la oficina del fiscal, la economía y la aduana Douane C Tegal.

Según él, esta operación conjunta también siguió información del público sobre la circulación de cigarrillos ilegales.

«En la operación conjunta encontramos 3.100 cigarrillos ilegales en dos puntos en el área del distrito de Bandar», dijo.

El que fue acompañado por el jefe de la regulación regional de Bibet Wiwia Reno dijo que varias marcas de cigarrillos fueron incautadas por comerciantes de supermercados como Jimbun, Manchester, Smith Hijeau, Bonte Mangga, Dominic Wine y Marlblong.

Además de aprovechar la evidencia, dijo, los oficiales también establecieron una pegatina que lee «cigarrillos ilegales» como un intento de socializar y prevenir, para que la comunidad ya no intercambie productos sin impuestos especiales.

«Toda evidencia se transfiere a las costumbres de Tegal para su posterior procesamiento. Esperamos que este paso pueda reducir la circulación de cigarrillos ilegales en las regiones», dijo.

