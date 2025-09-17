Lapas Nusakambangan Island se convirtió en un centro de independencia

CILACAP (Antara) – Isla Nusakambangan en la regencia de Cilacap, Java Central, se ha unido durante mucho tiempo a Citra como una isla de la prisión, dada su función como un lugar de exilio para los prisioneros con cosas importantes. El término «Alcatraz de Indonesia» a menudo se une a la isla.

Todo esto se debe a que en la isla que tiene un área de aproximadamente 121 kilómetros cuadrados, 13 instituciones correccionales (prisiones) se han establecido con una variedad de clasificaciones que van desde la máxima super protección, hasta el máximo, hasta los prisioneros abiertos.

Sin embargo, la cara de Nusakambangan cambió lentamente. Detrás de la valla alta y el cable de púas, un nuevo estiramiento en forma de construcción del Centro de Ejercicio de Trabajo (BLK) que está diseñado para equipar a los ciudadanos fomentados del fostentiario penitenciario (WBP) con habilidades para la vida.

Esta transformación comenzó cuando la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) descubrió que muchos Staatsland en Nusakambangan no fueron utilizados de manera óptima por el Ministerio de Inmigración y Correcciones como gerente de la isla.

Basado en los hallazgos del BPK, el Ministro de Inmigración y Agus Anrianto correccional usó el país para convertirse en un Centro para el Desarrollo de la Independencia. El programa se incluye en 13 Ministerios Gear con el enfoque más importante en mejorar las habilidades de WBP para estar más preparados para regresar a la comunidad.

El paso también está en línea con los esfuerzos para fortalecer la seguridad alimentaria nacional. Se espera que Nusakambangan sea un nuevo centro de alimentos utilizando 500 hectáreas de tierra.

La ejecución del jefe de la prisión, especialmente en Nusakambangan, ahora no solo se mide en términos de seguridad, sino también de su capacidad para reubicar el WBP en el programa BLK y la seguridad alimentaria.

Desde que se inició en noviembre de 2024, BLK Nusakambangan ha desarrollado un país productivo de aproximadamente 105 hectáreas al involucrar a 266 casas objetivo. Las actividades en las que se están trabajando no juegan: agricultura de arroz, granjas de pollo y ovejas, pesca, para procesar desechos y fertilizantes orgánicos.

Los últimos datos muestran que WBP produjo una cosecha de arroz de 7,4 toneladas de grano de 12.1 hectáreas de tierra. También mantienen más de 3,395 eayam que produce 20 mil huevos al día, cultiva 145 mil peces y desarrolla estanques y tigre garnales en un área de 22.5 hectáreas.

En el campo de las habilidades no agrícolas, hay una convección BLK con 75 WBP y 103 máquinas de coser, procesamiento de residuos BLK con una capacidad de 10 toneladas por hora y fertilizante orgánico BLK en colaboración con la Universidad Jenderal Sudirman Purwokerto.

Además de capacitar habilidades técnicas, actividades en la disciplina BLK, los hábitos productivos y la autoconfianza. Los WBP ya no esperan solo la oración, sino para llenar el día con actividades que luego pueden convertirse en una vida de vida.

La transformación de Nusakambangan no fue solo porque el Ministerio de Agricultura también apoyó canalizando equipos agrícolas en forma de tractores de cuatro ruedas y dos brazos. Esto ayuda a fortalecer la productividad y una herramienta de aprendizaje práctico.

El programa de seguridad alimentaria que se lleva a cabo en NUSAKAMBANGAN LAPAS también es parte de la estrategia nacional para el suministro. La sinergia entre ministerios, instituciones y universidades muestra que el desarrollo de ciudadanos promovidos puede contribuir a la agenda más importante del país.

Además, plantar cientos de miles de semillas de coco al mismo tiempo en diferentes regiones, incluido Nusakambangan, se convirtió en un símbolo de la integración del programa de desarrollo del WBP con desarrollo sostenible.

Académico

Los académicos opinan que el uso de Nusakambangan como centro de trenes de trabajo es un paso crucial en la reforma correccional. Purwokerto Expert Legal Prof. DR. Hibnu Nugroho enfatizó la importancia de la prisión para convertirse en un espacio para la educación y el empoderamiento socioeconómico.

Según él, WBP debe estar dispuesto a tener habilidades relevantes en el mercado laboral para que cuando estén libres, sus posibilidades de trabajo sean más abiertas y el potencial de convertirse en reincidentes reducidos.

Es por eso que la transformación es un verdadero esfuerzo del Ministerio de Inmigración y Correccional para restaurar las funciones de la prisión como una institución correccional dirigida al humanismo, la responsabilidad y la efectividad de los servicios y respaldada por la innovación tecnológica y las nuevas fundaciones legales.

En este caso, el proceso de entrenamiento no solo se limita a esperar el final de la oración, sino que también garantiza que los porteros estén listos para regresar a la comunidad como personas productivas e independientes.

El profesor Hibnu evalúa que la penitenciaría esencialmente devuelve prisioneros a la comunidad, de modo que durante sus oraciones tienen que estar equipados con conocimientos, habilidades y valores para estar listos para vivir de forma independiente.

Mientras tanto, el experto agrícola unió al profesor Totok Agung Dwi Haryanto que Nusakambangan era muy potencialmente desarrollado como área alimento Porque con la superficie terrestre existente hace que el desarrollo de un sistema agrícola integrado sea posible que se integren arroz, maíz, horticultura, cría de animales y pesca. Si se maneja adecuadamente, Nusakambangan puede ser independiente de los alimentos e incluso enviar un excedente de producción fuera de la isla.

Además, vio la participación de WBP en actividades agrícolas no solo técnicamente educativas, sino también un carácter mejorado. Las actividades productivas que se llevan a cabo en la rutina pueden reducir la presión psicológica y promover la autoconciencia.

Nueva esperanza

La verdadera historia de los ciudadanos promovidos ilustra los cambios de la cara de Nusakambangan. Un WBP que participó en el programa de convección admitió que nunca había tocado la máquina de coser.

Ahora, después de unos meses de entrenamiento, puede coser su propia ropa y planear abrir una pequeña empresa cuando deja prisión y regresa a la aldea.

Otro WBP que participó en la granja de pollos afirmó encontrar nuevos significados en la vida diaria. Todos los días da comida, recoge huevos y mantiene la limpieza de la jaula. Esta simple actividad le da un sentimiento útil y promueve la esperanza de una vida mejor después de ser libre.

El ministro Imipas Agus Anrianto Koos Grapes en tierras agrícolas de tierras desarrolladas por la isla de Nusakambangan Lapas, Regencia de Cilacap, Java Central, martes (9/9/2025). Antara/Sumarwoto

Historias como esta son pruebas reales de que el coaching no es solo una teoría. Detrás de las rejas hay personas que están ocupadas, aprenden e intentan mejorarse.

Con 13 prisiones, Nusakambangan todavía tiene una reputación como el centro de corrección más grande de Indonesia, pero el paradigma de la gestión de la prisión en la isla ha comenzado a cambiar. La función de seguridad aún se está realizando, pero el coaching obtiene una parte más grande.

El programa BLK y la seguridad alimentaria son evidencia concreta de que Correccional tiene como objetivo promover, no solo castigos. Esta filosofía también restaura la naturaleza del correccional como un proceso de reintegración social.

El Ministerio de Forestación está dirigido a Nusakambangan para convertirse en un modelo nacional de desarrollo del WBP basado en habilidades. Debido a este programa, la isla que alguna vez fue sinónimo de aislamiento ahora está construida como una isla independiente.

En el medio de Segara Anakan y un gran mar del sur, Nusakambangan continúa existiendo con densos bosques y edificios de prisión resistentes. Sin embargo, la atmósfera en ella ahora no solo está decorada con puertas de hierro y células cargadas, sino también el rugido de las máquinas de coser, el sonido de los pollos de cuervo, tractores rugientes y estanques de pescado que rasgaron.

Eso es una señal de que la vida detrás de las rejas se está moviendo en una nueva dirección. Cientos de WBP aprenden a bordar, desde habilidades técnicas hasta autoconfianza.

Más tarde, cuando devuelven el pie a la comunidad, la habilidad se convierte en una instalación para vivir de manera más independiente, lejos de la vieja manera, y hacer una contribución positiva. Nusakambangan ya no era solo Exile Island, sino una isla que promovía la esperanza.

Lea también: Experto Unoel: NUSAKAMBANGAN POTENCIDO Desarrollar «Food Estate»