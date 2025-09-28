Lantian Juan ganó el Open Mixed Mixed en la Cuarta Serie DIRT 2025 Juegos de prueba

Solo (Antara) – Racer de Kediri, Java East Lantih Juan ganó una mezcla de Open en la cuarta serie de competiciones de prueba Dirt 2025 en Gentan Field, Sukoharjo Regency, Central Java, el sábado por la noche.

Lantian Juan ganó el campeonato después de que se convirtió con éxito en el más rápido y había recolectado un total de 91 puntos. Diferencia de un punto con ASEP Lukman con 90 puntos, Juan logró abrir un campeón mixto de él.

Mientras que en tercer lugar, Ananda Rigi ganó 80 puntos. El éxito de Kantian Juan se convirtió en un campeón al aire libre y el segundo lugar en la FFA Open en la cuarta ronda, dándole el derecho de ganar el estado del campeón general de los juegos de prueba Dirt 2025 de la cuarta serie con una colección de 47 puntos.

Mientras que la semilla más importante M Zidane esta vez tuvo que cumplirse en el segundo lugar con 43 puntos. Ananda Rigi logró el tercer lugar con un total de 40 puntos.

«Este juego de dial de la cuarta ronda es muy tenso desde el calor 1 hasta el calor 4. Competencia al aire libre por la mezcla abierta de FFA es muy apretada y tengo que tratar desesperadamente de lograr resultados máximos. Estoy muy agradecido de ser el campeón general en solo», dijo Lantian Juan después de la ronda de la victoria.

Ante la última serie, prometió seguir tratando de dar sus mejores habilidades.

«Mi oportunidad máxima es solo la tercera, pero aún intentaré ofrecer la mejor habilidad», dijo.

Mientras tanto, la cuarta ronda del campeonato de motocross y de hierba

El circuito de campo Gentan se celebró durante dos días, viernes a sábado (26-27/9).

Docenas de jinetes compitieron en cuatro clases que fueron disputadas en estos 76 corredores, a saber, la clase principal de FFA abierta, mezcla abierta y no mezcla de down, y maestro de FFA de clase adicional.

En la clase principal del Open de la FFA, la lucha del campeonato fue dramática. Asep Lukman, quien fue defendido en el escenario, se extendió en realidad cuando lucha rápidamente con Ananda Rigi en

Calentar 4.

El incidente de la cadena rota aseguró que el conductor de Boyolali se viera obligado a no terminar. La ventaja fue obtenida luego por M Zidane, quien salió como el campeón abierto de la FFA al empacar 100 puntos. Lantian Juan, quien consistentemente aseguró la segunda posición con 86 puntos, seguido de Ananda Rigi, quien bajó 78 puntos.

La sorpresa presentada por Juan como campeón en la cuarta ronda se vio obligada a posponer la determinación del campeonato general de la prueba DIRT 2025 que estaba dominada por

M Zidane y Asep Lukman. M Zidane todavía está firmemente en la parte superior con un total de 95 puntos. Mientras que ASEP Lukman continuó siendo firme con una colección de 85 puntos.

La quinta ronda de la última serie DIRT 2025 Games de prueba, que está planeada en Bandung, será la batalla final para determinar a quién el piloto

El mejor esta temporada.

Agnes C Wuisan de 76 corredores, mientras que el organizador afirmó estar orgulloso del fantástico desempeño de los participantes. La cuarta ronda de la carrera que dijo para presentar tensiones y alta adrenalina en la carrera por campeones competitivos.

«Esta cuarta serie es el curso de la carrera es realmente dramático. No hay un piloto dominante, todo un rendimiento igualmente impresionante. Con este resultado,

La determinación del título total debe incluso determinarse hasta la última ronda de esta temporada. Saludo para las acciones espectaculares mostradas por todos los corredores. A

Nos vemos en la última serie en Bandung «, dijo.

Este año, el campeonato de prueba de Juego de Dirt duró cinco series. Antes de la cuarta ronda en Solo, la prueba de juego de tierra había completado tres series anteriores, a saber, la ronda inaugural en Semarang que se celebró en mayo, Sidoarjo en junio y Probolinggo en agosto.

La última serie en Bandung, que se celebró del 10 al 11 de octubre, será el último campo del campeonato.