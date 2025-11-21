La visita del cónsul general de Australia a Jepara fortalece la cooperación en la prestación de servicios a sus ciudadanos

Jepara (ANTARA) – El gobierno de Jepara Regency recibió la visita del Cónsul General de Australia (Cónsul General), Glen Askew, para fortalecer las relaciones de cooperación, especialmente en lo que respecta a los servicios para los ciudadanos australianos en Indonesia.

«El enfoque de la cooperación incluye cuestiones de seguridad, desastres y otras necesidades diversas que requieren coordinación transfronteriza», dijo Glen Askew al margen de una visita a Jepara el viernes.

La reunión tuvo lugar en la oficina del regente de Jepara y asistieron los jefes de los aparatos regionales pertinentes.

Glen Askew también se compromete a garantizar que esta relación de colaboración se desarrolle sin problemas, especialmente al brindar un servicio óptimo a los australianos cuando surgen desastres u otros problemas.

Además de hablar sobre la colaboración, Glen también expresó su admiración por el arte y la cultura de Jepara. Impresionado por las artesanías gebyok expuestas en la oficina del regente.

«Quiero encargar algo como esto, la parte montañosa es muy hermosa y tiene significado. Prefiero conocer a los artesanos directamente», dijo.

No solo eso, varias tradiciones típicas de Jepara también llamaron la atención de Glen, incluido el aniversario de Jepara en la procesión abierta luwur en el complejo de la Mezquita de Mantingan y la tradición de la guerra de antorchas, una atracción cultural que implica atacarse unos a otros con antorchas hechas de hojas secas de coco. Esta tradición se considera única y tiene un fuerte valor cultural.

Mientras tanto, el regente adjunto de Jepara Muhammad Ibnu Hajar, que acompañó esta visita, dio instrucciones a las agencias relacionadas para aumentar la promoción de los eventos regionales.

«Si es posible, cada hotel de Jepara tiene un calendario de eventos para que los turistas puedan conocer la agenda cultural y turística en curso», dijo.

El regente de Jepara, Witiarso Utomo, también promovió el destino emblemático de Jepara, Karimunjawa, al que llamó «las Maldivas de Java».

“Más adelante los invitaremos a Karimunjawa, isla de Java, Maldivas”, dijo.

Después de la reunión, Glen Askew también se tomó el tiempo para visitar el Museo RA Kartini para aprender más sobre la historia de la lucha de Jepara y RA Kartini.

