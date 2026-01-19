La vía del ferrocarril en Pekalongan ahora se puede cruzar después de que el agua retroceda

Semarang (ANTARA) – La línea ferroviaria (KA) entre la estación Pekalongan y la estación Sragi en Java Central ahora puede ser utilizada por trenes a velocidad limitada después de la inundación que inundó el área de Pekalongan y retrocedió el lunes por la tarde.

«El charco ha retrocedido, la altura del charco está por debajo de la cabecera del riel», dijo el lunes el gerente de relaciones públicas de PT KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif en Semarang.

Según él, la velocidad de paso de los trenes está limitada a un máximo de 30 kilómetros por hora.

Además, dijo, PT KAI tiene como objetivo acelerar la normalización de las rutas garantizando al mismo tiempo la seguridad y fiabilidad de los viajes en tren.

«Después de que disminuyó la inundación, los agentes tomaron medidas técnicas para mejorar la geometría del riel o restaurar la posición del riel para cumplir con los estándares de altura, rectitud, pendiente y estabilidad», agregó.

Espera que los diversos esfuerzos puedan garantizar que el tráfico ferroviario vuelva a la normalidad inmediatamente.

«KAI continúa acelerando la normalización al tiempo que prioriza los aspectos de seguridad de los viajes en tren», dijo.

Anteriormente, la línea ferroviaria en Pantura, Java Central, había estado cerrada desde el domingo (19/1) después de que las inundaciones afectaran la zona de Pekalongan.

Las inundaciones inundaron la línea ferroviaria entre la estación Pekalongan y la estación Sragi.

Varios trenes siguen cancelados debido al desastre natural.

