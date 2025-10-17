La Universidad Harkat Negeri celebrará una conferencia pública sobre la erradicación de la corrupción y la aplicación de la ley.

Tegal (ANTARA) – Cientos de estudiantes de la Universidad Harkat Negeri participaron en la serie de conferencias públicas el jueves (10/09) con el tema «Aplicación de la ley y erradicación de la corrupción, una obligación inmortal» en el Salón Mataram de la Universidad Harkat Negeri.

Esta conferencia pública presentó a varios expertos jurídicos como especialistas, entre ellos Erry Riyana Hardjapamekas como vicepresidente del Comité de Erradicación de la Corrupción de Indonesia 2003-2007 y Arief T Surowidjojo como jurista y fundador de la Facultad de Derecho de Indonesia Jentera, Aria Suyudi y presidente de la Facultad de Derecho de Indonesia Jentera, Dian Rosita, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Facultad de Derecho de Indonesia Jentera.

El rector de la Universidad de Harkat, Sudirman Said, dijo que la cuestión de la aplicación de la ley y la superación de la corrupción sigue atrayendo la atención del público, y las condiciones empeoran día a día.

Sudirman Said cree que esta conferencia pública es una buena oportunidad para empoderar a los estudiantes sobre este tema porque la corrupción es algo relacionado con su futuro.

«Si el Estado es corrupto, llevará a cabo el colonialismo contra las generaciones futuras. Hay derechos de generaciones cuyas vidas aún son largas que se les están quitando ilegalmente», afirmó.

Según Sudirman, esta conferencia pública tiene como objetivo crear conciencia para comprender aspectos de la aplicación de la ley. Para los estudiantes de derecho, deja la elección de carrera en manos de los estudiantes.

Pero dondequiera que trabajen, deben ser conscientes de la ley y superar la corrupción. “Los licenciados en derecho, trabajando en cualquier campo, deben convertirse en la base de la sociedad en el ámbito de la aplicación de la ley, tanto como asesores jurídicos, como fiscales y jueces”, explicó.

Mientras tanto, el experto Erry Riyana Hardjapamekas afirmó que los estudiantes deben tener un espíritu nacional puro.

Recordó que el poder no es un instrumento para promover intereses, sino un camino hacia la prosperidad compartida. Según él, hay dos cosas que no se pueden ignorar: en primer lugar, la corrupción antiindependentista.

«La corrupción priva a las personas de sus derechos, debilita la confianza pública y retrasa el logro de la justicia social», afirmó Erry.

La segunda, según Erry, es la crisis de liderazgo, porque la sociedad no sólo necesita líderes libres de corrupción, sino también con alta integridad y orientados a las personas.

«A través de la Universidad Harkat Negeri, desempeñamos un papel importante en el ecosistema para erradicar la corrupción. Con un espíritu nacional, Harkat Negeri puede llenar el espacio nacional actuando por los derechos de las personas», explicó.

Mientras tanto, Dian Rosita enfatizó el papel de las universidades en la construcción de la aplicación de la ley y la integridad pública, como la formación de la virtud y la responsabilidad cívicas, la integración de la educación anticorrupción en diversas disciplinas, la educación jurídica que internalice la ética pública, la ética profesional y la responsabilidad social deben ser parte del aprendizaje del derecho procesal administrativo y penal, las universidades como guardianas del sentido común en términos de regulación y los campus como ejemplos de prácticas de gobernanza limpia.