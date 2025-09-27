La Unidad de Tráfico de la Santa Policía ha colocado una cinta de choque en un accidente -buen punto

KUDUS (Antara) – La Unidad de Tráfico (Satlantas) de la Policía de Kudus, Java central, junto con el National Road Road Motorement Group (PPK) 3.2 Una formación de «tira rumble» o una cinta de choque en una serie de carreteras que pueden usarse para mejorar la seguridad de la carretera.

«La instalación se llevó a cabo en varios puntos estratégicos, incluido el ring de East Proliman Tanjung, Jalan Kudus-Pati en la aldea de Tengelres, para el Kudus Mapolres y para el Parque Bumi Wangi, Jekulo-District», dijo la policía de Kudus, Dary Dary Dary Dary.

Reveló que la medida no era solo un trabajo físico, sino un esfuerzo concreto para mantener la seguridad de la comunidad.

La cinta de choque, dijo, se instaló de tal manera que el conductor recibe una señal de advertencia para reducir la velocidad, estar alerta y no perder la concentración, especialmente para aquellos que están cansados ​​o con sueño.

Agregó que con la cinta de choque, el riesgo de accidentes en la carretera puede reducirse para crear seguridad, seguridad, orden y tráfico flexible (Kameltibcar) en el regencia de Kudus.

Además del hecho de que es un marcador para un punto negro o punto de accidente, se espera que la instalación de «Rumble Strip» pueda cambiar el comportamiento del jinete para que sea más ordenado y dar prioridad a la seguridad al conducir.

La Unidad de Tráfico de la Policía de Kudus enfatizó su dedicación para continuar colaborando con diferentes partes para reducir la cantidad de accidentes de tráfico y presentar condiciones de carretera más seguras y convenientes para todos los usuarios de la carretera.

