La UMS trabaja con el liderazgo central y las sucursales en Darul Arqam Leadership

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) se asocia con líderes de Muhammadiyah desde el nivel central hasta las sucursales en las actividades de Liderazgo de la UMS Darul Arqam.

Esta actividad concluyó el sábado (1/10) en el Salón MTs Muhammadiyah del Programa Especial de Krakitan, Bayat, Klaten, en colaboración con el Liderazgo de la Rama Muhammadiyah de Krakitan (PRM).

Al cierre de Darul Arqam asistieron los líderes de la UMS, el liderazgo regional de Klaten Regency Muhammadiyah (PDM), elementos del liderazgo de la sucursal de Muhammadiyah (PCM), PRM, así como figuras locales de Persyarikatan. Durante los cuatro días de implementación, Darul Arqam se convirtió en un espacio para fortalecer la ideología, el liderazgo y el compromiso organizacional de los líderes de la UMS.

El presidente del PDM de Klaten Regency, Iskak Sulistyo, S.Pd.I., M.Pd.I., expresó su agradecimiento por la confianza de la UMS al elegir Ranting Krakitan como lugar de cierre. Según él, elegir una industria como lugar para las actividades de liderazgo es un paso estratégico para acercar la organización desde el nivel universitario a las bases.

«El objetivo principal de Darul Arqam Leadership es fortalecer la ideología y el compromiso. La implementación de actividades a nivel industrial se considera un nuevo enfoque eficaz para inculcar valores organizacionales, así como una buena práctica que puede replicarse en otras regiones», dijo Iskak.

El rector de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., enfatizó en su discurso que Darul Arqam ofrece una visión real de la cultura de calidad y la cultura de las organizaciones islámicas progresistas. Él ve el ecosistema de Muhammadiyah en Klaten moviéndose sinérgicamente desde el nivel regional al nivel industrial.

«La colaboración entre niveles de la organización es la mayor fortaleza de Muhammadiyah», dijo Harun.

Evaluó que PDM, PCM y PRM, que ya tienen un buen ecosistema organizacional, son dignos de asesorar a otras regiones de Muhammadiyah que aún se están desarrollando.

El Canciller también enfatizó la importancia de lograr un equilibrio entre el desempeño cuantitativo y la calidad de las prácticas al gestionar una organización. Según él, la medida del éxito no se mide sólo por los números, sino también por la calidad del aprecio y la utilidad para la gente.

Además, el Canciller enfatizó que la solidaridad construida durante Darul Arqam reflejaba el espíritu de One Muhammadiyah. Todos los elementos de la organización están presentes y unidos en un objetivo: promover la da’wah y la educación.

Al concluir sus comentarios, el Canciller de la UMS concluyó oficialmente la serie Liderazgo de la UMS Darul Arqam. Espera que la sinergia entre el liderazgo de la UMS y Muhammadiyah, desde el centro hasta las sucursales, se fortalezca aún más para hacer avanzar a la organización y hacer que la UMS sea aún superior en el futuro.