La UMS socializó el programa de estudios y el PMB cuando fue visitado por dos escuelas de Bantul y Cepu

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) socializó su programa de estudios (prodi) y admisión de nuevos estudiantes (PMB) cuando fue visitada por dos escuelas de SMAN 1 Bambanglipuro, Bantul y Pondok Pesantren en Tajdid Cepu, Blora.

La visita, que se llevó a cabo el martes en la sala de seminarios del séptimo piso del edificio Siti Walidah, UMS Solo, Java Central, fue recibida calurosamente por el Jefe de Relaciones Públicas y Relaciones con los Medios (PR y Humed) de UMS, Dr. Budi Santoso, M.Si., quien representó al liderazgo universitario.

En su intervención, el Dr. Budi Santoso, M.Sc., destacó los diversos beneficios que la UMS tiene para los estudiantes. Explicó que la UMS es actualmente una de las universidades privadas más grandes y populares de Indonesia.

«La UMS es un lugar de educación muy cómodo y seguro, y el costo de vida en la zona es relativamente asequible. Cada año aceptamos alrededor de 8.000 nuevos estudiantes de toda Indonesia», afirmó.

Además, Budi dijo que la UMS tiene alrededor de 70 programas de estudio repartidos en 12 facultades, incluidos programas de posgrado y doctorado. También dijo que las dos facultades favoritas de la UMS, a saber, la Facultad de Medicina General y Odontología, son el objetivo de muchos futuros estudiantes cada año.

«Comenzaremos a abrir la inscripción para nuevos estudiantes el 1 de noviembre de 2025. Por lo general, las tasas de inscripción y las posibilidades de admisión siguen siendo altas al principio. Así que aprovechen este tiempo al máximo», aconsejó a los estudiantes de la clase XII.

En esta ocasión, Budi también transmitió cálidos saludos del Canciller de la UMS, Prof. Harun Joko Prayitno, M.Hum., quien se encuentra actualmente en Jayapura trabajando en el desarrollo de las Universidades Muhammadiyah en la Región Oriental de Indonesia.

«La UMS desempeña un papel importante en el desarrollo de las universidades de Muhammadiyah en varias regiones. Hemos ayudado a establecer universidades en Banjarmasin, Kutai y ahora en Papua. Por lo tanto, la UMS es conocida como un campus que está desarrollando y produciendo activamente nuevas universidades», añadió.

Destacó que actualmente la UMS ocupa el tercer lugar a nivel nacional según el Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2026. Este logro demuestra la alta competitividad de la UMS, comparable a reconocidas universidades estatales como la UGM y el ITB.

“Aunque la UMS es un campus privado, nuestra posición es de prestigio a nivel nacional, eso demuestra que nuestras cualidades académicas y de gestión son reconocidas”, afirmó.

Al final de su discurso, Budi invitó a los participantes visitantes a aprovechar este impulso entablando un diálogo y obteniendo la mayor cantidad de información posible sobre el mundo de los estudios en la UMS.

«Los estudiantes de la UMS vienen de todas partes de Indonesia, incluso del extranjero. Esperamos que algún día todos nuestros estudiantes puedan formar parte de la gran familia de la UMS», concluye.

Mientras tanto, el Director de SMAN 1 Bambanglipuro Supriyadi, S.Sn., M.Sn., en su discurso expresó su agradecimiento por la cálida bienvenida brindada por la UMS.

«Vinimos con entusiasmo para explorar y conocer mejor este campus. Se espera que nuestros hijos obtengan la mayor cantidad de información posible sobre programas de estudio, matrículas y oportunidades de becas», dice.

También enfatizó la importancia de que los estudiantes elijan un campo de estudio en función de sus intereses, talentos y capacidades económicas familiares, para que puedan desarrollar su educación con total responsabilidad.

«Elija un curso de estudio que se adapte a su pasión y capacidades. De esta manera podrá continuar con la educación superior con entusiasmo hasta graduarse con los mejores resultados», aconseja Supriyadi.

Esta visita al campus concluyó con una sesión interactiva de preguntas y respuestas dirigida por el equipo de la UMS. Los estudiantes parecían entusiasmados por participar en las actividades mientras aprendían sobre el ambiente y las instalaciones de aprendizaje en el campus de la UMS.