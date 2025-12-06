La UMS será sede de ISETH 2025 para fortalecer su reputación global y la internacionalización del campus

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) está organizando el evento científico internacional Cumbre Internacional sobre Ciencia, Tecnología y Humanidad (ISETH) 2025 para fortalecer la reputación global y la internacionalización del campus.

El vicerrector V de la UMS, Prof. Supriyono, ST, MT, Ph.D., en Solo, Java Central, dijo el sábado que esta actividad fue la culminación de una serie de conferencias internacionales organizadas por varios programas de estudio y facultades de la UMS.

Dijo que ISETH era una agenda anual para elevar el perfil de la UMS en la comunidad científica mundial.

“Esta es una agenda de rutina que es la culminación de varias conferencias internacionales tanto para los programas de estudio como para las facultades del ISETH”, dijo.

ISETH es un foro de participación de científicos de diferentes países para publicar artículos científicos y ampliar la red académica de la UMS a nivel global.

“Con esta conferencia, científicos de todo el mundo se familiarizarán más con la UMS, por lo que nuestra visibilidad a nivel internacional aumentará”, explicó.

Además de mejorar la reputación del campus, continuó, esta actividad también ha ayudado a aumentar la cantidad de artículos publicados afiliados a la UMS. Las publicaciones indexadas se convertirán posteriormente en productos para apoyar el desempeño de la Educación Basada en Resultados (OBE), incluso para los estudiantes de la UMS que participen.

Mientras tanto, el presidente del Comité ISETH 2025, Prof. Ir. Sarjito, MT, Ph.D., explicó que la ISETH de este año fue la culminación de 17 conferencias internacionales celebradas por programas de estudio y profesores.

«Esta es una conferencia general para todas las actividades internacionales en la UMS y se encuentra en su undécimo año», dijo.

ISETH 2025 se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2025 en el edificio Siti Walidah, séptimo piso de la UMS, con oradores principales internacionales y nacionales, incluido el Prof. Dr. Mohd Azizuddin Mohd Sani de la Universiti Utara Malaysia, el Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, MA, de la Dirección General de Educación Superior, y el Prof. Bambang Setiaji del Consejo Muhammadiyah Diktilitbang.

Sarjito agregó que ISETH ampliará su implementación en el futuro mediante la colaboración con universidades asociadas en el extranjero.

«Hay instrucciones del Canciller, Prof. Harun Joko Prayitno, M.Hum., de que ISETH se llevará a cabo con socios internacionales. Este año en la UMS, planeamos hacerlo en Filipinas el próximo año, y podríamos regresar a Turquía o tal vez a Inglaterra», dijo.

Según él, a través de una implementación sustentable y de alcance cada vez más amplio, la UMS confirma su compromiso como universidad de clase mundial con contribución activa al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la humanidad.