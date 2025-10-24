La UMS recibió la visita de la Asociación de Jubilados de la Dirección General de Educación Superior para analizar su compromiso con la educación de calidad

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) recibió la visita de la Asociación de Pensiones de la Dirección General de Educación Superior (Ditjen Dikti) el jueves en la sala de reuniones de BPH, sexto piso, edificio principal de Siti Walidah UMS, Solo, Java Central.

Esta visita fue una oportunidad para fortalecer la relación entre el personal jubilado y la comunidad académica de la UMS.

Esta actividad recibió una cálida bienvenida por parte del Canciller de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. Expresó su agradecimiento por la presencia del grupo Asociación de Servicios para Jubilados de la Dirección General de Educación Superior en el campus de la UMS.

«Estoy muy agradecido con la Asociación de Servicios para Jubilados por visitar la UMS nuevamente. Espero que esta visita pueda fortalecer la relación y la amistad entre la UMS y esta asociación», dijo Harun.

A través de esta visita, continuó, tanto la UMS como la Asociación de Jubilados de la Dirección General de Educación Superior esperan que puedan continuar las relaciones amistosas y la cooperación en la promoción de la educación superior en Indonesia.

En tanto, representantes de la Asociación de Jubilados de la Dirección General de Educación Superior, Dres. Arif Antono afirmó que la visita era una expresión de su deseo de seguir manteniendo buenas relaciones con los colegas que todavía están activos en el entorno terciario, especialmente en la UMS.

«El propósito de nuestra visita es mantener relaciones amistosas, especialmente con nuestros amigos que todavía están activos en la UMS. Con suerte, esta conexión y red espiritual no se cortará para siempre», dijo.

Además, Arif también dio una impresión positiva de la UMS, que, según dijo, era coherente en el mantenimiento de la calidad de la educación.

«La UMS debe seguir manteniendo la calidad de la educación en Indonesia. Sin resultados educativos de calidad, el rendimiento del mercado disminuirá. Pero con una educación de calidad, la competitividad del país aumentará y ayudará a Indonesia a avanzar», añadió.

En la misma ocasión, también expresó su esperanza de que la relación entre la Dirección General de la Asociación de Jubilados de la Educación Superior y la UMS se mantenga sólida.

“Sabemos que seguramente habrá cambios en la gestión, pero la amistad es lo más importante y puede unirnos”, concluyó.

El evento de visita concluyó con una sesión de fotos grupal y un encuentro amistoso, que se desarrolló en un ambiente cálido y amigable.