La UMS presenta innovaciones en investigación y exhibiciones downstream en ISETH 2025

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) mostró innovaciones en investigación y exposiciones posteriores en la Cumbre Internacional sobre Ciencia, Tecnología y Humanidad (ISETH) de 2025.

Director del Centro de Investigación, Voluntariado, Publicaciones y Propiedad Intelectual (DRPPS) UMS Prof. Ir. Sarjito, MT, Ph.D., en Solo, Java Central, dijo el jueves que la actividad se llevó a cabo como parte de los esfuerzos para fortalecer su reputación en el escenario mundial.

Con el tema Impactful UMS, esta conferencia internacional contó con 865 presentadores de artículos de 33 países. La actividad tuvo lugar en el edificio principal de Siti Walidah, séptimo piso, UMS Solo, el miércoles (12/10).

Dijo que el número de artículos presentados ha aumentado significativamente este año. Además de las publicaciones científicas, a través de la gestión de la propiedad intelectual también se realizan diversos estudios para estimular el downstreaming con socios industriales.

«Aparte de los artículos, algunas de las investigaciones están siendo seguidas por la gestión de los derechos de propiedad intelectual. Algunas han comenzado a industrializarse en colaboración con socios, ya sea a través de KSO o mediante licencias compartidas. Una vez que los DPI hayan avanzado, los investigadores pueden comenzar a obtener recompensas», afirmó.

ISETH 2025 presenta dos oradores principales, a saber, el Director General de Ciencia y Tecnología, Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, MA, y el Presidente del Consejo de Desarrollo y Educación Superior de Muhammadiyah, Prof. Bambang Setiaji.

Como parte de una serie de actividades, la UMS también celebró la Exposición ISETH en el segundo piso del edificio principal de la UMS Siti Walidah para mostrar diversas oportunidades del campus que van desde productos de investigación innovadores, servicio comunitario hasta desarrollo empresarial. Se exhibieron un total de 13 stands: cinco stands de estudiantes, cinco stands de profesores, dos stands de socios comunitarios apoyados y un stand del Centro KI.

Después del almuerzo, la actividad continuó con un programa de entrevistas con representantes de Durensari Education Village, Round Miring Pottery Tourism Village que ganó el 1er lugar en el Premio Pesona Indonesia en la categoría Recuerdo, así como estudiantes que ganaron el 3er lugar durante la Semana Nacional Científica Estudiantil (PIMNAS).

Los ponentes compartieron sus experiencias y luchas en el desarrollo de sus respectivos programas superiores.

Una de las estudiantes que ganó el tercer lugar en PIMNAS Suryani Elmaghfiroh con el nombre de producto Lentera Zyland durante la sesión del programa de entrevistas compartió su entusiasmo por participar en la competencia.

«Estoy muy feliz porque participar en PIMNAS es la primera competencia en la que participo y gracias a Dios pude ganar de inmediato. Además de la experiencia de visitar Makassar», dijo.

Al organizar ISETH 2025, la UMS ha demostrado una vez más un fuerte compromiso con la expansión de las redes de investigación internacionales y la estimulación de la innovación en los campus. El aumento del número de artículos, la presencia de ponentes nacionales y exposiciones son evidencia de la creciente contribución de la UMS a los campos de la ciencia, la tecnología y la humanidad.