La UMS prepara cuadros superiores de Muhammadiyah asesorando a los estudiantes que reciben becas

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah prepara cuadros superiores de Muhammadiyah asesorando a los estudiantes que reciben la Beca UMS Cadre.

El vicerrector III de Al-Islam y Muhammadiyah, UMS Cadre Dr. Mutohharun Jinan, M.Ag., en Solo, Java Central, dijo el sábado que la Asociación UMS, Cadre and Alumni Development Institute (LP3A) llevó a cabo una actividad de tutoría y coordinación para los beneficiarios de la beca UMS Cadre el viernes (18/10) en el internado islámico internacional para estudiantes KH Mas Mansur (Pesma) Mezquita, Campus IV UMS.

Esta actividad tiene como objetivo gestionar y coordinar a los beneficiarios de subvenciones bajo los auspicios de LP3A y fortalecer la relación entre los administradores de LP3A y los beneficiarios de subvenciones.

En esta ocasión dio instrucciones a los estudiantes que recibieron una beca. En su discurso, enfatizó el compromiso de la UMS de continuar mejorando la calidad de la universidad a través de diversos programas para mejorar la calidad de los servicios estudiantiles, incluida la provisión de becas marco.

“La UMS tiene el compromiso de seguir mejorando su calidad, uno de los cuales es fortalecer sus servicios a los estudiantes brindándoles becas para ayudarlos a estudiar en la universidad”, dijo.

Jinan también recordó que las becas que reciben los estudiantes son una gran confianza que debe mantenerse y utilizarse de manera responsable.

“Esta subvención proviene de la comunidad y de la Asociación Muhammadiyah, por lo que es un fideicomiso que debe ejecutarse con total responsabilidad y utilizarse de manera adecuada”, subrayó.

Mientras tanto, la jefa de formación de cuadros, desarrollo de Ortom y becas para cuadros LP3A, Azizah Fatmawati, ST, M.Cs., explicó que el programa de becas UMS Cadre para nivel universitario consta de seis tipos de becas, a saber, la beca Kiai Haji Ahmad Dahlan (BKAD), la beca Tunas Unggul Muhammadiyah (BUTM), Beca Hafidz Al-Qur’an (BHA), Beca de Excelencia (BU), Beca para Estudiantes Extranjeros (BMA) y Beca de Logros (BP).

Azizah también alentó a los becarios a participar activamente en organizaciones como una forma de responsabilidad por el mandato de beca otorgado.

“Se anima a los estudiantes que reciben becas a participar activamente en organizaciones estudiantiles, especialmente en las Organizaciones Autónomas de Muhammadiyah (Ortom), como la Asociación de Estudiantes de Muhammadiyah (IMM), Hizbul Wathan (HW) y Tapak Suci Putera Muhammadiyah (TSPM), como una forma de responsabilidad por el mandato de becas otorgado por la organización”, dijo.

Una de las beneficiarias de la beca Kiai Haji Ahmad Dahlan (BKAD), Nida Rosyidah Nur Aulia, expresó su gratitud y felicidad por la oportunidad de recibir la beca.

«Me siento feliz y agradecido de recibir la beca BKAD, ya que realmente me ayuda a continuar mi educación a nivel universitario», dijo.

Nida también espera que el programa de becas de la UMS continúe desarrollándose para que sus beneficios se puedan sentir más ampliamente.

“Espero que el programa de becas de la UMS pueda seguir evolucionando y desarrollándose para que pueda beneficiar a más estudiantes, especialmente a aquellos que lo necesitan”, dijo.

Esta actividad de tutoría y coordinación es una verdadera expresión del compromiso de la UMS de preparar cuadros superiores de Muhammadiyah que tengan integridad, logren logros y contribuyan a la sociedad.