La UMS mantiene su posición en THE WUR 2026 como mejor campus nacional islámico y privado

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) ha logrado mantener su posición en el Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026 o THE WUR 2026 como el mejor campus nacional privado e islámico.

El vicerrector V de la UMS, Prof. Supriyono, Ph.D., en Solo, Java Central, dijo el sábado que con puntos generales de 27,3 a 32,0, la UMS se posicionó en el ranking mundial 1201-1500 y se convirtió en el primer mejor campus islámico de Indonesia.

Además, la UMS, junto con la Universidad Binus, es también el mejor campus privado de Indonesia.

Los puntos obtenidos también lo ubicaron como el tercer mejor campus junto con otras universidades estatales como la Universidad Gadjah Mada, el Instituto de Tecnología de Bandung, la Universidad Airlangga y varios otros campus.

«La UMS de la WUR sigue ocupando la misma posición este año, a nivel mundial todavía estamos en la posición 1200+ y en términos de universidades privadas seguimos siendo las mejores de Indonesia», dijo.

Los cinco indicadores utilizados para la clasificación THE WUR son educación, entorno de investigación, calidad de la investigación, industria y orientación internacional. La UMS vuelve a ser superior en calidad de investigación con una puntuación de 60,5. Con esta puntuación, la UMS es el campus con la calidad de investigación más superior de Indonesia.

«La calidad de nuestra investigación está muy por encima de la media de las universidades de Indonesia», afirma Supriyono.

Admitió que hubo una estrategia especial para lograrlo porque la investigación no es instantánea y se puede lograr en poco tiempo. Para él, la investigación que tiene impacto llega de forma lenta pero segura.

«Esto fue aportado por investigadores de la UMS que se han centrado en un campo particular y han estado presentes durante mucho tiempo, por lo que ha tenido un impacto significativo en las citas», dijo el vicerrector V de la UMS.

La calidad superior de la investigación de la UMS es un largo camino planeado. El plan estratégico debe incluir publicaciones de investigadores de la UMS en revistas con un impacto de citación razonablemente bueno.

Según él, todavía hay margen de mejora, por ejemplo en el ámbito de la calidad de la educación. Subrayó la necesidad de prestar atención a la proporción profesor-alumno. En términos de entorno de investigación, las mejoras realizadas por la UMS son los centros de investigación en crecimiento para que puedan proporcionar un buen entorno de investigación.

Aparte de eso, todavía se necesita apoyo financiero para que el centro de investigación desarrolle capacidades y modelos.

«Necesitamos crear una estrategia para que estos fondos puedan ser independientes», añadió.

Considera que aún es necesario mejorar este rendimiento, aunque la calidad de la investigación de la UMS ya es superior.

«Todavía tenemos mucho margen de mejora en otros indicadores. Por supuesto, esperamos que en el futuro mejoremos la posición de UMS a nivel mundial», afirmó.