La UMS lanzó un prototipo científico ciudadano en Rusunawa Surakarta a través de TBC Care Village

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) lanzó un prototipo científico basado en los ciudadanos en Simple Rental Flats (Rusunawa) Bloque 1 Bagelon, Panularan, Surakarta a través de TBC Care Village.

En ese lugar se lanzaron oficialmente seis prototipos de innovación social, fruto de la colaboración entre la UMS y los vecinos. La inauguración que tuvo lugar en la puerta de los apartamentos formó parte del programa UMS Srawung Sains-Tera Saintek financiado por la Dirección de Difusión y Uso de la Ciencia y la Tecnología.

La actividad de inauguración tuvo la forma de un festival comunitario y contó con la asistencia de varias partes interesadas, incluidos representantes de la Dirección General de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Tecnología, que asistieron en línea, Prof. Dr. Scary. Yudi Darma, M.Si., jefe del subdistrito de Laweyan, representantes del Servicio de Salud de la ciudad de Surakarta, el Centro de Salud Comunitario Penumping y el jefe de la aldea de Panularan. La procesión de inauguración de los seis prototipos estuvo a cargo del jefe del distrito de Laweyan.

Este programa se considera no sólo como una presentación de la innovación tecnológica, sino también como un ejemplo de la integración de la investigación en educación superior con las necesidades reales de la sociedad. Se cree que este enfoque tiene el potencial de convertirse en un modelo piloto que podría influir en las políticas nacionales, especialmente en los sectores de vivienda, salud pública y medio ambiente.

La presidenta del equipo científico de UMS Srawung, Dwi Linna Suswardany, SKM., MPH., dijo que estos seis prototipos abordan los desafíos de la vivienda vertical.

«Los seis prototipos que se inauguraron fueron el resultado de una intensa cooperación entre el equipo UMS Srawung Sains y los residentes de Rusunawa I Panularan. Todas las innovaciones fueron diseñadas en base a las necesidades de los residentes de viviendas verticales densamente pobladas que enfrentan problemas de salud y espacio limitado», dijo Dwi Linna el domingo.

El primer prototipo, el espacio comunitario, es la transformación de un sótano previamente oscuro e infrautilizado en un espacio público saludable, luminoso y seguro mediante la iluminación con paneles solares. Este espacio ahora se utiliza como centro de aprendizaje, reuniones comunitarias, actividades artísticas, reuniones de cuadros de tuberculosis y un foro para la colaboración entre edades.

En segundo lugar, una cocina comunitaria diseñada para aumentar la interacción social y al mismo tiempo apoyar la seguridad alimentaria a escala del hogar, especialmente empoderando a las madres. La intención es que esta cocina pueda convertirse en un centro de negocios comunitario en el futuro.

En tercer lugar, el rincón para fumadores está diseñado como un área segura y controlada para fumar para reducir la exposición al humo del cigarrillo en las áreas públicas y en las viviendas. Se espera que esta innovación reduzca el riesgo de transmisión aérea de enfermedades como la tuberculosis (TB) y es parte del enfoque de arquitectura conductual del programa TB Care Village.

El cuarto prototipo es un panel solar a escala comunitaria que apoya la independencia energética de los residentes y también es una forma de educar sobre energías renovables y conciencia ambiental. En quinto lugar, las Plantas Medicinales Familiares Climáticamente Inteligentes (TOGA), que se desarrollaron como un esfuerzo por aumentar la inmunidad del cuerpo en la prevención de la tuberculosis y reducir la huella ecológica mediante el uso de plantas medicinales plantadas directamente en el entorno llano.

En sexto lugar, empujar a los medios de comunicación, en forma de intervenciones conductuales a través de carteles en los pilares del sótano, escritos promocionales-preventivos en las escaleras, así como murales creados a través de la colaboración entre jóvenes, ancianos y estudiantes para fomentar el cumplimiento de los ciudadanos en la prevención de la tuberculosis.

Dwi Linna Suswardany dijo que este programa es una manifestación concreta del Tridharma de la educación superior, que se integra en la vida comunitaria.

«No trajimos tecnología ya preparada, sino que la diseñamos junto con los residentes. Este prototipo es una propiedad común que surgió de su propia sabiduría y necesidades», dijo.

Además de los seis prototipos anteriores, el programa científico srawung de Rusunawa I Panularan también introduce un enfoque de desarrollo basado en la cocreación y la ciencia ciudadana. Los residentes no sólo son beneficiarios, sino que también participan activamente como socios iguales en la formulación de problemas, el diseño de soluciones y la evaluación de los resultados del programa.

En este proceso, los residentes desempeñan un papel en el mapeo del entorno a través de caminatas transversales y fotovoces, registrando cambios en la iluminación y la comodidad de la habitación, y documentando los cambios de comportamiento que ocurren. El conocimiento científico de las universidades se combina con las experiencias de vida de los residentes, creando soluciones contextuales y aplicables.

El presidente del equipo científico de la UMS Srawung destacó la importancia social de este enfoque.

«La tuberculosis es contagiosa, pero la esperanza también es contagiosa, el coraje es contagioso, la cooperación mutua es contagiosa. Srawung Sains demuestra una cosa: cuando a los ciudadanos se les da el espacio para ser creativos, no sólo cambian su entorno, sino que cambian la historia de una enfermedad que ha causado sufrimiento al mundo durante dos siglos», dijo.

El jefe del subdistrito de Laweyan cree que este enfoque de cocreación y ciencia ciudadana tiene muchas posibilidades de replicarse en diferentes regiones.

“Este modelo de cocreación y ciencia ciudadana ofrece amplias oportunidades de replicación”, afirmó.

Según él, se pueden aplicar principios similares en aldeas urbanas, pueblos y zonas costeras utilizando los espacios públicos como centros científicos comunitarios.

Este enfoque cree que varias políticas nacionales, como la TB Care Village, el programa Climate Village y el desarrollo de servicios de salud tradicionales integrados, pueden unirse de manera real a nivel comunitario.