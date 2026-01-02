La UMS invita a los profesores y al personal a reflexionar sobre las intenciones, las relaciones y la sinceridad de Qiyamul Lail a principios de 2026

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) invita a profesores y personal docente (tendik) a reflexionar sobre las intenciones, las relaciones y la sinceridad a través de un evento conjunto de estudio y oración (Qiyamul Lail) para dar la bienvenida al Año Nuevo 2026 en Solo, Java Central, el viernes por la mañana temprano.

Esta actividad es un impulso de reflexión espiritual para reorganizar intenciones, relaciones y sinceridad en el cumplimiento de los mandatos académicos.

El 197.º Qiyamul Lail presentó al Dr. Vinami Yulian, S.Kep., Ns., M.Sc. como orador principal, así como una oración comunitaria dirigida por el Dr. Triono Adi Saputro, SH, MH. A la actividad también asistieron la dirección, entre ellos el presidente de BPH UMS Drs. K.H. Marpuji Ali, M.Si. y el rector de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, transmitido a través de TVMu y Zoom Meeting.

En su reflexión, Vinami invitó a todos los participantes a tomar un descanso de la rutina de metas y logros, y luego formuló una pregunta fundamental: “Si 2026 es el último año de nuestras vidas, ¿qué es lo que realmente queremos mejorar?”

Según él, esta pregunta no pretendía asustar a la gente, sino hacerles conscientes de que el tiempo es una confianza que debe ser interpretada.

Citando los versículos 1 y 2 de la Sura Al-‘Asr, Vinami enfatizó que las pérdidas humanas a menudo no se deben a la falta de trabajo, sino a la falta de interpretación del tiempo y la dirección de la vida.

Consideraba a Qiyamul Lail como un espacio de honestidad al que los académicos podían asistir como sirvientes, sin títulos ni cargos.

Como docente y personal docente invitó a la comunidad de la UMS a pensar en la orientación científica y la confianza. Empezando por el impacto de la educación y la investigación en el bienestar de las personas, la carga de trabajo de los estudiantes, la integridad en el liderazgo, hasta una actitud diaria ejemplar.

“Lo que a menudo es necesario mejorar no son las cosas grandes, sino las pequeñas y consistentes: intenciones, relaciones y sinceridad”, dijo.

También enfatizó la importancia de fomentar las relaciones con los estudiantes como partes interesadas clave, construir un ambiente de trabajo que se refuerce mutuamente entre colegas y prestar atención a las familias que a menudo se ven afectadas por las intensas actividades académicas.

«Esta relación con Allah SWT es la base más importante para que el cansancio no se convierta en heridas emocionales», añadió.

Para concluir la serie de actividades, transmitió agradecimiento y espíritu de Año Nuevo a todos los participantes.

“Se espera que Qiyamul Lail sea el punto de partida para el fortalecimiento espiritual y el espíritu de confianza, para que todas las actividades Tri Dharma de la educación superior en 2026 puedan llevarse a cabo con un corazón puro y con intenciones sinceras”, enfatizó.

Mientras tanto, una oración colectiva encabezada por el Dr. Triono Adi Saputro expresa su esperanza de que el 2026 sea un mejor, más productivo y lleno de bendiciones para la comunidad académica de la UMS. También se ofrecieron oraciones por el avance de la educación, el profesionalismo y la seguridad y paz del pueblo.