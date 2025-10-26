La UMS ganó el premio PT que recibió más incentivos en el evento del Premio PKM 2025

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) logró otra hazaña a nivel nacional al ganar el premio como Institución Terciaria (PT) con más incentivos durante el Premio del Programa de Creatividad Estudiantil (PKM) 2025 celebrado en el Campus de la Universidad de Educación de Indonesia (UPI), Bandung, el domingo.

Este prestigioso evento organizado por la Dirección de Educación y Asuntos Estudiantiles (Belmawa) del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Kemdikstisaintek) es una forma de agradecimiento a los equipos de estudiantes que participaron en la Evaluación del Progreso de la Implementación de PKM (PKP2).

En las actividades que tuvieron lugar en la Universidad de Educación de Indonesia (UPI), la UMS logró ganar el premio en la categoría de Universidades que recibieron la mayor cantidad de incentivos PKM para 2 Segundos Grupos de PKM 2025, con un total de cinco equipos de estudiantes que recibieron financiación.

El rector de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., expresó su gratitud y orgullo por este logro. Según él, este premio es un verdadero testimonio del progreso de los estudiantes de la UMS en el campo de la creatividad y la innovación.

«Este premio resalta aún más el trabajo de la UMS en la creatividad e innovación de los estudiantes. La esperanza es que los equipos que participaron en PKM puedan progresar a PIMNAS y ganar medallas», dijo.

Harun también agregó que, además de los cinco equipos que recibieron incentivos, se esperaba que 15 equipos de financiación de PKM de la UMS avanzaran con éxito a la fase de la Semana Nacional de Ciencias Estudiantiles (PIMNAS).

“Este logro afirma aún más el compromiso de la UMS de alentar a los estudiantes a sobresalir a través de la investigación y la innovación creativa que impacte a la sociedad”, enfatizó.

En sus comentarios, el director de Belmawa, Dr. Beny Bandanandjaja, ST, MT, dijo que la implementación de PKM fue un esfuerzo para crecer, acomodar y hacer realidad las ideas creativas e innovadoras de los estudiantes. Consideró que el gran entusiasmo de los estudiantes y universidades al presentar propuestas es una señal positiva para el futuro de la investigación de los estudiantes indonesios.

“Como se sabe, los grupos de estudiantes del PKM que pasen la selección de propuestas recibirán financiamiento para realizar sus investigaciones en el período de julio a octubre”, explica.

Esta actividad concluyó luego con la entrega del Premio PKM, como forma de reconocimiento al mejor desempeño de los estudiantes. Los equipos con las calificaciones más altas representarán posteriormente a sus respectivas universidades en el evento PIMNAS 2025, que se llevará a cabo en la Universidad Hasanuddin.

Lea también: La Reunión de Coordinación Nacional de MPKSDI PP Muhammadiyah 2025 confirma la dirección de la formación del marco hacia Muhammadiyah 2050