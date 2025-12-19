La UMS ganó cuatro premios Diktisaintek en 2025

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) logró otra hazaña orgullosa al ganar cuatro premios en el evento Diktisaintek Anugerah 2025 celebrado en Graha Diktisaintek, Edificio D, Nivel 2, Yakarta el viernes.

La UMS logró ganar cuatro premios en categorías consideradas estratégicas para el fortalecimiento de la educación superior.

UMS ha ganado cuatro premios, incluido un ganador de oro en la categoría Maestro con Impacto en universidades privadas en nombre de Hardika Dwi Hermawan, S.Pd., M.Sc., un ganador de oro en la categoría Mejor Gestión de Becas KNB en universidades privadas, un ganador de oro en la categoría de Redes Sociales en universidades privadas y un ganador de plata en la categoría de Sitio Web de Universidades Privadas.

Este logro resalta la fortaleza de la UMS no solo en lo académico, sino también en las estrategias de gobernanza, internacionalización y comunicación pública en la era digital.

Vicerrector II UMS Prof. Dr. apto. Muhammad Da’i, M.Si., dijo que este logro fue una forma de agradecimiento del público y del gobierno por el trabajo de la UMS.

«Este premio es, por supuesto, un reconocimiento a la comunidad, desde el gobierno hasta la UMS. Esperemos que esto sea una motivación e inspiración para que vayamos más allá y demostremos cada vez más que la presencia de la UMS tiene un impacto y beneficios para la sociedad», dijo Da’i después del evento del Premio Diktisaintek 2025.

Enfatizó que lograr estos cuatro premios refuerza el compromiso de la UMS de continuar brindando educación superior que sea relevante, impactante y enfocada en el interés público.

Mientras tanto, Hardika Dwi Hermawan, quien recibió el premio de oro en la categoría de Profesor de Impacto de la Educación Superior Privada, expresó su gratitud por el premio recibido.

“Soy Hardika Dwi Hermawan del Programa de Estudios de Educación en Ingeniería Informática de la UMS, quien recibió el premio en la categoría de Profesor de Impacto de Anugerah Diktisaintek 2025. Espero que este premio pueda inspirar a otros amigos, pero también es una responsabilidad para mí brindar un impacto más amplio y sostenible”, dijo Hardika.

Anugerah Diktisaintek es un evento anual de reconocimiento organizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Kemdiktisaintek) para otorgar premios a personas e instituciones de educación superior que se considere que han hecho una contribución real para apoyar la transformación de la educación superior nacional.

Se entregaron un total de 547 premios a destinatarios de diversos elementos, desde universidades estatales (PTN), universidades privadas (PTS), instituciones de educación superior (LLDikti), ministerios e instituciones, hasta miembros de la prensa y periodistas, como una forma de agradecimiento por los mejores logros en la promoción de la educación superior, la ciencia y la tecnología en Indonesia.

Ganar cuatro premios en este evento fortalece aún más la posición de la UMS como universidad privada superior. Refleja la coherencia de la UMS en el desarrollo de una educación superior que sea adaptativa, inclusiva y centrada en el impacto real.