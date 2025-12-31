La UMS está preparada para organizar ABU Robocon 2027

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) recibió la visita del equipo de transmisión internacional de TVRI y representantes del comité del Concurso de Robots de Indonesia (KRI) de Belmawa con una agenda para una visita al sitio.

Esta reunión es el comienzo del plan para designar a la UMS como sede del concurso internacional de robots ABU Robocon en agosto de 2027.

La agenda de la visita al sitio se llevó a cabo en la sala de reuniones en el segundo piso del Edutorium UMS Solo, Java Central, el martes (23/12) de 10 a. m. a 1 p. m. WIB. Después de discutir y presentar los planes, el grupo también inspeccionó el auditorio principal y las instalaciones auxiliares como posible campo de competencia.

De TVRI estuvieron presentes Muhammad Yusuf como Jefe de Supervisión y Gestión de Transmisiones Internacionales, Ahmad Zakaria como Líder del Equipo del Programa de Monitoreo de Transmisiones Internacionales, Nisa como Gerente de Finanzas y Edith como Directora de Producción. Explicaron el cronograma de los preparativos para la implementación de ABU Robocon 2027 y discutieron las necesidades técnicas para la implementación.

En una entrevista, Ahmad Kholid Al Ghofari, ST, MT, explicó que esta iniciativa comenzó con una comunicación de Belmawa a la UMS sobre la posibilidad de que el campus albergara ABU Robocon 2027. Luego, esta propuesta se presentó a la dirección de la UMS y recibió luz verde.

Según él, ABU Robocon es una competición de robótica a nivel de Asia y el Pacífico en la que participan equipos de estudiantes de diferentes países. Cada año, Indonesia envía representantes a través de la selección nacional del KRI.

En 2025, Indonesia estará representada por ITS después de convertirse en campeona nacional. Mientras tanto, la UMS albergará el KRI en 2024 con siete divisiones de competición.

El viaje hasta ABU Robocon 2027 es bastante largo. De hecho, en febrero de 2026, el equipo del comité internacional regresará para evaluar directamente la preparación del campus.

“Si se calcula el tiempo, está muy cerca, sólo queda alrededor de un mes”, dijo.

Explicó que el apoyo de la UMS como sede consistió principalmente en brindar el lugar, las instalaciones y los recursos del comité. El Edutorium de la UMS será el escenario principal con divisiones en el área de competencia, área de espectadores, campo de práctica, parada en boxes, área del jurado, área de árbitros, área VIP y stand de patrocinadores.

Además, UMS también preparará LO (oficial de enlace), equipo de seguridad, soporte de red de Internet, equipo de diseño y documentación. Los estudiantes y el personal educativo participan en el comité de supervisión.

Kholid añadió que ABU Robocon tiene un tema diferente cada año.

«En 2024, en Vietnam, el tema será la agricultura. En 2025, en Mongolia, el tema será el baloncesto robótico, mientras que en 2026, en Hong Kong, el tema será el Kung Fu. El tema a implementar en Indonesia en 2027 aún lo determinará Belmawa junto con TVRI y el comité nacional», dijo.

En cuanto a la posibilidad de que UMS participe como participante en la competencia, destacó que los representantes de Indonesia aún se determinarán a través de KRI.

«Quien se convierta en campeón nacional en la división ABU representará a Indonesia. La UMS ahora se centra en la preparación como anfitrión», explicó.

En este sentido, Kholid expresó su orgullo por la confianza depositada en la UMS. Según él, la celebración de ABU Robocon 2027, si se realiza, no sólo traerá el nombre del campus sino que también reflejará las capacidades de Indonesia en la gestión de eventos tecnológicos internacionales.

«Este es un evento para la innovación en robótica, un campo que actualmente está en pleno desarrollo. Queremos demostrar que, como campus esclarecedor y globalmente competitivo, la UMS está lista para hacer una contribución real. Obviamente esperamos que toda la comunidad académica lo apoye para que la implementación sea fluida y exitosa», concluye.