La UMS es un centro de colaboración de 29 PTMA y el Ministerio de Agricultura para la innovación y la independencia alimentaria nacional.

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) organizó la conferencia de trabajo de la Asociación de Centros de Propiedad Intelectual de Educación Superior Muhammadiyah y ‘Aisyiyah (ASKI PTMA).

Además, se firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) entre 29 Universidades Muhammadiyah y ‘Aisyiyah (PTMA) y el Centro para la Protección de Variedades Vegetales y Licencias Agrícolas (Centro PVTPP) del Ministerio de Agricultura de Indonesia.

Esta colaboración es un paso estratégico para fortalecer la colaboración en investigación, enviar los resultados de la investigación hacia abajo y proteger la propiedad intelectual en el sector agrícola. A través de este MoU, se espera que la PTMA desempeñe un papel activo en el desarrollo de variedades superiores, el registro de derechos de protección de cultivos y la innovación de un sistema de licencias agrícolas que sea eficaz para la comunidad.

El rector de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., expresó la esperanza de que esta cooperación no se detenga en el nivel administrativo, sino que también se convierta en una forma de cooperación productiva y sostenible.

«Esperamos que el actual MoU no sea un MoU inactivo, sino un MoU real y vivo. Queremos alentar el nacimiento de un consorcio de investigación líder en el sector alimentario, en el que participen todos los PTMA y con el pleno apoyo del Ministerio de Agricultura», afirmó.

Añadió que la UMS está lista para ser la fuerza impulsora del consorcio, especialmente en la investigación local basada en alimentos y el desarrollo de variedades distintas del arroz que tienen el potencial de apoyar la seguridad alimentaria nacional.

«La UMS y otras PTMA tienen grandes recursos. Con investigación conjunta y apoyo financiero interinstitucional, los resultados serán reales y beneficiosos para la sociedad», afirmó.

Mientras tanto, el director del centro PVTPP, Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc., evaluó que esta colaboración no era sólo una forma de cooperación formal, sino también un paso concreto para fortalecer la transmisión de los resultados de la investigación universitaria.

«Esta colaboración con PTMA es estratégicamente importante porque las universidades son centros de innovación. Queremos que los resultados de la investigación de profesores y estudiantes no se limiten a la publicación, sino que se conviertan en activos intelectuales que tengan valor económico e impacto en los agricultores», dijo Leli.

Explicó que actualmente la contribución de las universidades al registro de los derechos de obtentor es todavía relativamente baja, sólo alrededor del 7 por ciento del total de las solicitudes nacionales. Sin embargo, varios PTMA han logrado éxito, incluida la variedad jatropha curcas investigada por la Universidad de Muhammadiyah Malang y dos tipos de coco kopyor de la Universidad de Muhammadiyah Purwokerto registrados en el Centro PVTPP.

En sus comentarios, el presidente del Consejo de Desarrollo y Educación Superior del PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si., enfatizó que el sector agrícola sigue siendo el pilar de la economía indonesia. Por tanto, la investigación y la innovación en variedades superiores es una prioridad estratégica para las universidades de Muhammadiyah.

«El 25 por ciento de los indonesios vive del sector alimentario. Esto significa que mejorar la calidad de la agricultura significa mejorar la prosperidad del país. Por lo tanto, el PTMA debe desempeñar un papel como centro de innovación agrícola y soberanía alimentaria», dijo.

Presidente de ASKI PTMA Prof. Dra. Kun Harismah, M.Si., Ph.D., añadió en su informe que esta colaboración cubre los tres dominios del tridharma: educación superior, educación, investigación y servicio comunitario. A esta colaboración también le seguirá el fortalecimiento de la capacidad de los recursos humanos a través de conferencias de expertos, clínicas de capacitación y asistencia en el registro de variedades vegetales.

«Queremos hacer de los campus de la PTMA un centro para la innovación varietal superior y un centro para difundir la protección varietal en las regiones. Con una extensa red, la PTMA está preparada para convertirse en un catalizador para fortalecer el ecosistema nacional de innovación agrícola», explicó Kun.

Esta actividad también incluyó una exposición y una clínica de capacitación sobre protección de variedades vegetales, a la que asistieron rectores, vicerrectores y profesores que administran centros de IA de 29 PTMA de toda Indonesia.

Este impulso resalta que esta colaboración interinstitucional es parte de su compromiso de fortalecer la investigación que sea aplicable, efectiva y que tenga un impacto real en el progreso del país, así como fortalecer el compromiso de hacer realidad la visión de la UMS como una ‘Universidad Islámica Líder’ que es islámica, perspicaz, superior, global, sostenible y dirige el cambio.