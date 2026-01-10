La UMS analiza estrategias de comunicación de crisis y anticipa problemas en la era digital

Sukoharjo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) continúa fortaleciendo su capacidad para gestionar las comunicaciones públicas en la era digital.

Este esfuerzo se logró gracias a la participación de la comunidad académica en la actividad de capacitación “Relaciones públicas y comunicación de crisis para Muhammadiyah Charity Business (AUM)” organizada por el Líder de la sucursal de Muhammadiyah (PCM) Sukoharjo, Consejo Legal y de Derechos Humanos en el Salón 1 de la Escuela Vocacional Muhammadiyah Sukoharjo, Java Central, el sábado.

Esta actividad contó con dos oradores competentes, a saber, Syifaul Arifin, MIKom. y la dra. Budi Santoso, M.Sc. Esta formación brinda un espacio para fortalecer la capacidad de los gestores de empresas benéficas para afrontar las dinámicas cada vez más complejas de las comunicaciones públicas.

El jefe de Relaciones Públicas y Relaciones Públicas de la UMS, Dr. Budi Santoso, M.Sc., enfatizó en su presentación que actualmente existe un “matrimonio” entre las redes sociales y los principales medios de comunicación, lo que hace que la difusión de información sea muy rápida. Según él, esta situación tiene el potencial de causar caos si no se anticipa con la estrategia de comunicación adecuada.

También analiza el concepto de interés periodístico. Según él, no todos los acontecimientos tienen atractivo periodístico. Los acontecimientos son de interés periodístico si contienen elementos especiales, tienen un impacto amplio y afectan el interés público.

«Las cosas ordinarias no atraen la atención de los medios. Pero algo extraordinario, único o de gran impacto sí es digno de noticia», afirmó.

Además, Budi destacó los desafíos a la reputación de la UMS como una gran institución con gran prominencia, tanto a nivel regional, nacional como internacional.

«La UMS es una gran marca. Cualquier política o declaración individual puede tener un impacto en la reputación de la institución», afirmó.

Hizo hincapié en que los viejos patrones de trabajo de relaciones públicas ya no eran pertinentes. Las relaciones públicas deben actuar como un sistema de alerta temprana al monitorear los problemas en una etapa temprana, fortalecer la coordinación interna y desarrollar SOP para enfrentar las crisis.

Al finalizar su presentación, enfatizó que la comunicación de crisis no se trata sólo de hablar para resolver problemas, sino también de asumir la responsabilidad del impacto de cada declaración que se haga.

“Las relaciones públicas no significan sólo rechazar la información, sino preservar la reputación y el valor de las instituciones en el espacio digital”, concluyó.

Mientras tanto, otro empleado, Syifaul Arifin, MIKom., editor en jefe de Solopos Media Group y director del Instituto Solopos, presentó un material titulado “Estrategias para enfrentar a ONG y periodistas falsos”.

Syifaul invitó a los participantes a reflexionar sobre sus experiencias al ser abordados por periodistas u ONG, adoptando una actitud de aceptación y rechazo, ante las consecuencias que surgieron. Dijo que el miedo a menudo surge de preocupaciones sobre informes negativos, chantajes e incluso informes a las autoridades.

«El miedo es normal, pero si la organización funciona bien, no habría necesidad de tener miedo de los periodistas, las ONG o los internautas», explicó.

En su presentación, Syifaul explicó la función principal de la prensa: transmisora ​​de información, mediadora, medio de educación, entretenimiento y control social. Mientras tanto, las ONG desempeñan un papel en el fortalecimiento comunitario, la promoción de políticas y la innovación social. Los internautas actúan como diseminadores de información y como monitores de la política gubernamental.

Syifaul enfatizó la importancia de comprender el código de ética periodística. Los periodistas profesionales deben actuar de forma independiente, proporcionar noticias precisas y equilibradas, no aceptar sobornos y respetar los derechos de privacidad de las fuentes.

En cuanto a las estrategias de trato con los periodistas, sugirió que los entrevistados sigan prestando servicios siempre y cuando sea con fines informativos.

«Construir buenas relaciones personales con los medios de comunicación, comprobar la credibilidad de los periodistas a través del Consejo de Prensa y evitar la práctica de los sobres, que en realidad tendrá un efecto contraproducente», subrayó.

Si se encuentra con amenazas de ONG o periodistas, Syifaul sugiere denunciarlas a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, al Consejo de Prensa u organizaciones de prensa relacionadas. También enfatizó la importancia de la gestión de problemas y crisis.

«La gestión de problemas es como prevenir un incendio, mientras que la gestión de crisis es apagar un incendio. Si se maneja incorrectamente, puede surgir una nueva crisis», explica.

A esta actividad asistieron aproximadamente 70 participantes, entre PCM, PRM, administradores de PRA y gerentes de AUM en todo el distrito de Sukoharjo. Se espera que el material presentado pueda fortalecer la capacidad de los directivos de organizaciones benéficas para afrontar la dinámica de la comunicación pública y mantener la reputación de la institución en la era digital.