La UMPP desarrolló la aplicación «Catin CERIA» para prevenir el retraso del crecimiento antes del matrimonio

Pekalongan (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Pekajangan Pekalongan (UMPP) lanzó una innovación digital llamada “Catin CERIA” (Candidatas a novias saludables, reproducción ideal y lucha contra el retraso del crecimiento) y capacitó a los cuadros de StuntCare a nivel de aldea como un esfuerzo para prevenir el retraso del crecimiento en el período previo al matrimonio.

Este paso es parte del compromiso de la UMPP de apoyar el programa nacional para acelerar la reducción del retraso del crecimiento a través de un enfoque comunitario y tecnología digital.

El servicio comunitario que tuvo lugar en la aldea de Kranji, en Pekalongan Regency, involucró a 12 cuadros de la aldea y 3 trabajadores de salud del Centro de Salud Comunitario Kedungwuni I.

Los cuadros recibirán capacitación intensiva sobre educación en salud reproductiva, detección temprana del riesgo de retraso del crecimiento y asistencia nutricional para los futuros novios.

Los resultados de la evaluación muestran un aumento significativo en el conocimiento y las habilidades de los ejecutivos, especialmente en la comprensión del concepto de retraso del crecimiento, los factores de riesgo prematrimoniales, así como las técnicas básicas de examen como el peso corporal, la altura, la circunferencia del brazo y los niveles de hemoglobina (Hb).

Jefe del equipo de servicio, Bdn. Risqi Dewi Aisyah, SST. MPH explicó que esta actividad era una forma de profundizar la investigación universitaria, pero también un apoyo real a las políticas públicas regionales.

«Las novias y los futuros novios son un punto de entrada importante para romper la cadena del retraso del crecimiento. A través de los marcos StuntCare y el apoyo de la aplicación Catin CERIA, la educación y el seguimiento de la salud se pueden llevar a cabo de forma más precisa, fácil y sostenible», afirmó.

La aplicación Catin CERIA se ha desarrollado para facilitar a los cuadros y futuras novias la detección temprana del riesgo de retraso del crecimiento y el seguimiento digital de la salud previa a la concepción. A través de esta aplicación, los ejecutivos y profesionales de la salud pueden ingresar y monitorear en tiempo real los datos de los resultados de los exámenes de salud.

«Esperamos que esta aplicación se convierta en una herramienta eficaz para la comunidad y los trabajadores sanitarios en la detección temprana de riesgos. Con un enfoque tecnológico, la prevención del retraso del crecimiento se puede llevar a cabo de forma más rápida, precisa y mensurable», añadió Risqi.

Este programa también fortalece la colaboración entre UMPP, el Centro de Salud Comunitario Kedungwuni I y el Gobierno de la aldea de Kranji en la construcción de un sistema sostenible de prevención del retraso del crecimiento. En el futuro, UMPP tiene como objetivo ampliar la implementación del programa StuntCare y el uso de la aplicación Catin CERIA en el área de Pekalongan y sus alrededores.

Esta iniciativa también es parte de la contribución de la UMPP a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el tercer objetivo, a saber, Buena Salud y Bienestar, con un enfoque en mejorar la salud de las madres, las futuras novias y los niños.

Esta actividad recibió apoyo financiero del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Kemendikti Saintek) a través de la Dirección General de Investigación y Desarrollo, sobre la base del Decreto del Director de Investigación y Voluntariado, número 0419/C3/DT.05.00/2025, de 22 de mayo de 2025, relativo a los beneficiarios del Programa de Asistencia Operacional a la Investigación y el Voluntariado de la Universidad Estatal para el ejercicio 2025.