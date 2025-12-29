La UMP construyó el centro de estudios económicos Margono Djojohadikusumo Megatorium

Purwokerto (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Purwokerto (UMP), Banyumas Regency, Java Central, ha comenzado la construcción del edificio Margono Djojohadikusumo Megatorium como centro de actividades académicas y estudios socioeconómicos con base constitucional para fortalecer el papel de las universidades en el desarrollo nacional sostenible.

La primera piedra para la construcción del edificio fue colocada por el presidente general del Liderazgo Central de Muhammadiyah (PP), Prof. Haedar Nashir, en el Campus 2 UMP DJ Sokaraja, Banyumas Regency, el lunes por la tarde.

En esa ocasión, el rector de la UMP, Prof. Jebul Suroso, dijo que la construcción del megaatorio era un esfuerzo estratégico de la UMP para proporcionar un espacio académico representativo para los estudiantes, así como un foro para el desarrollo del pensamiento económico nacional.

«La UMP planea construir un megaatorio para las actividades académicas de los estudiantes, al que llamaremos Megatorio Margono Djojohadikusumo. Allí exploraremos sus pensamientos, recordaremos la historia y continuaremos dando vida a sus grandes ideas», dijo.

Según él, el edificio funcionará no sólo como sala de conferencias, sino también como centro de debates, investigaciones y estudios interdisciplinarios encaminados al bienestar del pueblo y de la nación.

Por ello espera que el desarrollo pueda realizarse rápidamente y utilizarse de forma óptima.

«Ojalá esto sea una inversión y un trabajo para la UMP. Pedimos oraciones para que este edificio pueda construirse rápidamente y proporcione los máximos beneficios», dijo el Canciller.

Mientras tanto, el presidente general del PP Muhammadiyah, profesor Haedar Nashir, dio la bienvenida a la construcción del megatorio Margono Djojohadikusumo y consideró que esta iniciativa tenía un valor estratégico para fortalecer los estudios económicos populares con base constitucional.

Espera que el edificio se convierta en un centro de estudios socioeconómicos que fomente la independencia y la soberanía del pueblo, en línea con el mandato del artículo 33 de la Constitución de 1945, que coloca al Estado como custodio de los recursos estratégicos para el bien del pueblo.

«Esperamos que la gran idea de una economía popular basada constitucionalmente siga siendo estudiada en profundidad. Esto es lo que se convertirá en la fortaleza de Indonesia en el futuro», dijo.

Según él, los pensamientos de Margono Djojohadikusumo como fundador del Bank Negara Indonesia (BNI) y de Sumitro Djojohadikusumo como líder económico nacional tienen una continuidad histórica e ideológica con la visión del Presidente Prabowo Subianto de fortalecer la economía popular.

Cuando se reunió después del evento, Haedar dijo que el nombre del megaatorio tenía como objetivo conectar la cadena de pensamientos de tres figuras nacionales asociadas con Purwokerto y la parte sur de Java Central.

En este caso, el presidente Prabowo Subianto es hijo de Sumitro Djojohadikusumo y nieto de Margono Djojohadikusumo.

«El señor Margono es originario de Purwokerto, el señor Sumitro es un experto económico y el señor Prabowo ahora persigue la idea de una economía popular basada constitucionalmente. Este es un largo viaje que es importante mantener», explicó.

Dijo que a través de este megaatorio la UMP pretende contribuir a producir estudios académicos y formar estudiantes, especialmente en el campo de la economía, para que puedan implementar el concepto de economía popular para el bien de la sociedad.

En la ocasión, Haedar también agradeció el apoyo de varios partidos, incluido el BNI, que consideró coherente en el establecimiento de una cooperación estratégica con Muhammadiyah para fortalecer los recursos humanos como base para el desarrollo económico nacional.

