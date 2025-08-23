La última cámara de la madre fallecida trae a Safira el título ganado en Uin Walisongo

SEMARANG (Antara) – Safira Dewi Aprilia (22) es uno de los estudiantes de Uin Walisongo Semarang que se graduó el sábado. Pero detrás del feliz momento, el estudiante del programa de estudio de comunicación y transmisión islámica, la facultad de Da’wah y la comunicación, Uin Walisongo Semarang debe someterse a una larga batalla que no es fácil. Incluso en una triste historia que rompe las lágrimas.

Safira, su apodo, se graduó con un estudio titulado Aculturación de Da’wah por diseño de comunicación visual (estudio de caso de Padepokan Ilir-Ilir).

La mayor motivación de Safira para seguir la educación terciaria nació de su madre fallecida, Murningsih. La madre, que luchó con el cáncer de la Fase 4, estaba dispuesta a trabajar para asegurarse de que su hija pudiera registrarse en la universidad.

«Mamá realmente quería verme estudiar, incluso prometió guiar mi posición. Pero Dios amó a Mama, murió inmediatamente después de ser aceptada en Uin Walisongo», dijo Safira con lágrimas en los ojos.

Detrás del dolor, el hecho también se reveló que Safira era un niño adoptivo. Durante 20 años, sus padres, Murningsih y Bambang Kurniawan nunca han abierto el secreto.

«Lo acabo de descubrir de otras personas. Pero en cambio estoy más agradecido porque su amor nunca se ha tomado en lo más mínimo», dijo Safira.

El viaje de Safira para ganar una licenciatura no es fácil. Desde el comienzo de la universidad en 2021, tuvo que tener problemas para financiar su propia educación a través de un pequeño esfuerzo de fotografía que comenzó.

De la cámara que da la madre, nacida «retrato de fira», servicios fotográficos que ahora se desarrollan que sirven diferentes eventos, que van desde la graduación, las bodas hasta el pre -mata.

«La primera vez que Ngejob, mamá, todavía me acompañó. La cámara también ganó más de 10 concursos de fotografía. De esta pequeña compañía Alhamdulillah podría pagar por la universidad, incluso para ayudar a sus necesidades después de que nuestra familia había experimentado fraude», dijo Safira.

Safira no solo hizo su compañía como asociación para otros estudiantes. Siempre invita a sus colegas a cada proyecto a obtener ingresos adicionales juntos.

«Creo que el mantenimiento está organizado. Entonces, si puedes desarrollar juntos, ¿por qué estaría solo?» dijo.

Aunque a menudo dudado y subestimado, Safira demuestra su determinación. Logró varios premios de fotografía, comenzando en el segundo ganador del Festival CAH Gayeng, Diponegoro National Photography Competition, 1er lugar en el National Dinusfest, Campeón 1 de Uin Walisongo Photography, tercer lugar en la CHAMPETITIE UNTAG, en Harapan Marapan1.

Este año, Safira se convirtió en una de las caras inspiradoras entre los graduados de Semarang Walisongo Uin. En medio de las limitaciones, demostró que la determinación, la oración y el trabajo duro pudieron cerrar los sueños.

«Ofrezco a toda esta mamá. Ella podría haberse ido, pero su amor y sus oraciones continúan viviendo en cada paso de mí y a través de mi foto soy un amor por la madre», dijo Safira.