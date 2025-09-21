La tumba de Sunan Kudus todavía está llena de peregrinos

KUDUS (Antara) – Miles de peregrinos de diferentes regiones del país todavía tienen la tumba de Sunan Kudus en el distrito de Kota, Kudus Regency, Central Java, aunque las vacaciones escolares habían terminado.

Según un portavoz de la Fundación de la Mezquita Menara y la tumba de Sunan Kudus, Lukmanul Hakim niega el domingo en Kudus, el número de peregrinos puede llegar a 2.000 personas todos los días. Si bien puede haber más durante las vacaciones escolares porque aquellos que no solo provienen del grupo de recitación, sino que también benefician a muchas de las familias de las vacaciones.

Aunque no hay período de vacaciones, dijo, la densidad aún ocurre, lo cual es posible aprovechar el momento del mes Maulud.

En un día normal, agregó, la cantidad ciertamente es menor, generalmente dominada por los lugareños de Kudus y las áreas circundantes.

Para servir a los peregrinos, las horas operativas están abiertas desde la cama inicial o alrededor de las 4:00 a.m. Cir a 24:00 Cirt.

Mientras que cuando ingresó al mes de ayuno, dijo, cerrado temporalmente, muchos peregrinos que usaron el momento antes de ayunar, a veces hubo un aumento en los visitantes.

Los peregrinos que vinieron a la tumba de Sunan Kudus, dijo, no solo eran de las personas en el país, porque también había peregrinos que vinieron del extranjero.

El jefe de la Unidad de Implementación Técnica Regional (UPTD) del Departamento de Transporte del Distrito de Kudus (Dishub) Edy Supriyanto admitió que, aunque no era unas vacaciones escolares, los autobuses que llegaron a la terminal durante el fin de semana eran realmente altos.

«Dar un rango de 50 unidades de autobuses todos los días, especialmente los sábados y domingos. Aunque los días normales no son tanto, alrededor de 20 autobuses», dijo.

Estima que todavía hay turistas ocupados, uno de los cuales es porque coincide con el mes de Maulud, de modo que muchos grupos de recitación o personas de diferentes regiones hacen un setaurismo peregrino.

El aumento en un autobús turístico que ingresó a la terminal de turismo de Krapyak, dijo, comenzó a ver hasta ahora a mediados de los meses de agosto de 2025.

Samingan, un peregrino de Kulonprogo, Yogyakarta, admitió que, junto con el grupo, una peregrinación había planeado para Sunan Muria, Sunan Kudus y Sunan Kalijaga Demak.

«Deliberadamente salimos el fin de semana, para que todos los miembros de la recitación pudieran irse debido a las vacaciones laborales, para que aquellos que participaron pudieran ser 50 personas», dijo.

