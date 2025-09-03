La Torre Santa Bermunajat para Indonesia pacíficamente

KUDUS (Antara) – La agencia de gestión del área de Kudus Menara junto con la Fundación Sunan Kudus Mezque (YM3SK), así como la Asociación de partes interesadas de Kasunan Kudus Punden y Punden celebraban la «Torre Menara Bermunajat para la Paz de Indonesia»). Tajug Mena «).

Miles de fieles de diferentes capas de la sociedad se han resuelto en oración, Munajat, bendiciones y dhikr. Su presencia no solo refleja la Torre Santa como una herencia histórica, sino también un espacio desconocido de las personas que exceden los límites sociales, culturales y de edad.

Según el comité organizador de HM Zainuri en Kudus, el miércoles, este Munajat es un esfuerzo espiritual y un recuerdo moral para todos nosotros.

Desde la Torre Santa, quiere transmitir el mensaje de que Indonesia solo será firme si todos los elementos de la nación mantienen el espíritu de moderación, armonía y respeto mutuo.

La Torre Santa fundada por Sunan Kudus en el siglo XVI, dijo, como un símbolo de tolerancia y moderación religiosa. Los edificios con la arquitectura javaniana hindú en combinación con los matices del Islam se convirtieron en testimonio de la historia del crecimiento del Islam en el archipiélago con un enfoque pacífico y lleno de respeto por las tradiciones locales.

Este evento no es solo un ritual de oración conjunto, sino también un llamado nacional para mantener a Indonesia intacta, pacífica y digna.

Los líderes religiosos, la tradición de actuación, para la generación más joven sentada a los pies de la torre, rezando para que Indonesia esté siempre en armonía como un Baldataun ayyibatun wa rabbun ghafr o un buen estado de Dios.

«Al mismo tiempo, el impulso repitió la función de la Torre Santa como un faro de paz. El mensaje de Sunan Kudus sobre el amor, el respeto por los demás y la Freith de la Hermandad sigue siendo relevante en el cuidado de la nacionalidad indonesia», dijo.

Espera que esta actividad conjunta de Munajat pueda convertirse en un espíritu de unión en medio de los desafíos de las diferencias. El camino de la paz se considera la mejor opción para mantener la unidad nacional.