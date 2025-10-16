La temperatura del aire en Java Central está experimentando una tendencia creciente debido al cambio en la posición del sol.

Cilacap (ANTARA) – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) ha registrado una tendencia creciente en la temperatura del aire en algunas zonas de Java Central en los últimos días, a medida que la posición aparente del sol se desplaza hacia el hemisferio sur.

Teguh Wardoyo, jefe del equipo de trabajo de servicios de datos y difusión de información de BMKG en la estación meteorológica ANGKAL Wulung Cilacap en Cilacap, dijo el jueves que la temperatura máxima en varias áreas había comenzado a mostrar un aumento significativo a pesar de que todavía estaba en la categoría normal.

“En Semarang, la temperatura máxima alcanzó los 35 grados centígrados el 14 de octubre de 2025, mientras que en Cilacap Regency y sus alrededores, según las mediciones realizadas hasta la fecha, se registró una temperatura de 32 grados centígrados a las 10 a.m. WIB”, dijo.

De hecho, dijo, basándose en mediciones realizadas por Estación meteorológica automática de agroclima (AAWS) muestra que la temperatura en Kroya, Cilacap Regency es más alta que la de la ciudad de Cilacap, alcanzando los 34 grados Celsius.

De manera similar, la temperatura del aire en Banyumas Regency el 14 de octubre de 2025, según AAWS, se registró en 34 grados Celsius.

Dijo que el fenómeno del aumento de la temperatura del aire se produjo porque la posición aparente del sol ahora se había desplazado sobre la isla de Java o el hemisferio sur y la reducción de la cobertura de nubes había causado radiación solar directa sobre la superficie de la Tierra.

«Esta condición hace que el aire se sienta cálido, especialmente entre las 10 a.m. y las 3 p.m. WIB. La gente debe permanecer atenta a la exposición al sol», dijo.

Dijo que con base en datos climatológicos del período 1991-2020, la temperatura máxima del aire en Cilacap en octubre alcanzó los 34 grados centígrados en 2016, mientras que la temperatura más alta se registró en marzo de 2012 con 35,3 grados centígrados.

BMKG estima que las temperaturas cálidas continuarán hasta finales de octubre y comenzarán a disminuir a principios de noviembre de 2025 a medida que aumenten las precipitaciones.

En este sentido, Teguh hizo un llamamiento al público para que tome medidas preventivas simples, como usar ropa protectora, paraguas, beber más agua y limitar las actividades al aire libre durante el día.

Lea también: Pronóstico del tiempo en Semarang hoy, la temperatura alcanza los 35 grados centígrados