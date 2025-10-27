La sucursal de BPJS Health Semarang y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura fortalecen la alfabetización JKN

Semarang (ANTARA) – La sucursal de BPJS Health Semarang continúa fomentando el suministro de información directa a todos los niveles de la sociedad que sea precisa y completa sobre el Programa Nacional de Seguro Médico (JKN) a través del Movimiento del Frente JKN (Garda JKN).

JKN Guard es la vanguardia de voluntarios capacitados para guiar directamente a la comunidad y capaces de convertirse en agentes de cambio y conductos de información relacionada con el programa JKN en el campo.

Esto involucró a 50 asesores religiosos del Ministerio de Religión de la ciudad de Semarang, 45 cuadros de salud y 81 facilitadores del Programa de Esperanza Familiar de Salud de BPJS y el Ministerio Coordinador para el Empoderamiento Comunitario trabajando juntos para desarrollar la capacidad y fortalecer el papel de los voluntarios en el apoyo al logro de los objetivos 2025-2030 del RPJMN en el campo del desarrollo en el sector de la salud.

La adjunta adjunta de Seguridad Social del Ministerio Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, Kurnia Listiyarini, dijo que la presencia de voluntarios de la Guardia JKN tenía como objetivo brindar asistencia a las personas que necesitaban información sobre el programa JKN y los servicios de salud. Aparte de eso, cómo ayudar a las personas desfavorecidas a obtener un seguro médico.

«Como Guardias JKN, somos personas influyentes que podemos hacer que la sociedad sea más saludable sin gastar mucho dinero porque si se enferman, se vuelven pobres. La presencia de estos voluntarios tiene como objetivo fortalecer la alfabetización del programa JKN de propiedad comunitaria para ampliar el acceso a servicios de atención médica que sean justos y equitativos», dijo.

Además, la participación en el programa JKN en la región de Java Central se está acercando actualmente a la cobertura sanitaria universal (CSU), alcanzando aproximadamente al 98-99% de la población. Este es un logro que debe ser apreciado.

Sin embargo, existen varios desafíos en el campo, como el bajo nivel de alfabetización pública sobre los beneficios y mecanismos de JKN, percepciones erróneas sobre las obligaciones de participación e información limitada a nivel comunitario. Esta condición tiene el potencial de obstaculizar la expansión de la cobertura de participación y la efectividad general del programa.

«La propia ciudad de Semarang ha lanzado varios programas para aumentar la actividad y la comprensión de los participantes llegando a las escuelas y comunidades. Esta vez, los voluntarios de la Guardia JKN recibirán capacitación y luego se convertirán en capacitadores en sus respectivas áreas. Los voluntarios pueden transferir la política a la esfera práctica, como explicar los beneficios de JKN, guiar el registro, ayudar en la verificación de datos y facilitar el acceso a los servicios para familias vulnerables», añadió.

Mientras tanto, Iryanti Almayda, jefe del Departamento de Seguridad Social del Departamento de Bienestar Social de la ciudad de Semarang, dijo que un sistema de seguridad social es como un gran techo en una casa que protege a los residentes en su interior. Los voluntarios de JKN Guard son los pilares de la casa que brindan protección del seguro médico.

«Sin voluntarios cualificados, el espíritu de JKN como forma de justicia social y cooperación mutua podría colapsar. La formación de hoy es nuestro gran esfuerzo para sentar las bases de la conciencia y la preocupación de la comunidad», afirmó.

El progreso de la ciudad se basa no sólo en avances en infraestructura física, sino también en una sensación de seguridad social, una sensación de calma cuando se enferma, una sensación de protección contra los riesgos de vida y una sensación de confianza en que el Estado está aquí para garantizar el bienestar de sus ciudadanos.

«El programa JKN es un puente para hacer realidad los ideales y las realidades sobre el terreno. Aquí es donde el papel de los Voluntarios de la Guardia JKN se vuelve muy importante, no sólo como transmisores de información sino también como promotores de un sentido de cooperación mutua en el programa JKN», añadió.

Según los resultados de la Encuesta de Efectividad de la Socialización de 2024, BPJS Health debe realizar mejoras para proporcionar información inmediata, incluida la hora, el lugar y la frecuencia de la socialización. Especialmente en las áreas 3T (frontera, ultraperiférica y desfavorecida), existe un acceso limitado a información precisa y completa sobre el programa JKN.

«La ciudad de Semarang también tiene sus propios desafíos, por lo que a través de la Guardia JKN, BPJS Health debe trabajar con figuras/figuras/personajes de la comunidad que provienen del área local y comprenden el contexto local, para poder convertirse en un canal de información confiable y traducir información compleja sobre el programa JKN en un contexto que sea fácilmente digerible para el público», dijo el jefe de la sucursal de BPJS Health Semarang, Sari Quratul Ainy.

Con la implementación de Garda JKN, se espera que se pueda fortalecer la colaboración, la asociación y la sinergia con el gobierno regional y las partes interesadas locales y que sea más fácil llegar al primer punto de contacto de la comunidad con respecto al programa JKN.