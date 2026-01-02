La sucursal de Bank Jateng Kudus distribuirá 87,93 mil millones de KUR durante 2025

Kudus (ANTARA) – La sucursal de Bank Jateng Kudus, Java Central, registró que la distribución de People’s Business Credit (KUR) a los clientes en Kudus Regency alcanzó los 87.930 millones de IDR de enero a diciembre de 2025, en comparación con el objetivo anual de 70.000 millones de IDR.

«La realización de la distribución de KUR muestra la extrema necesidad de financiación para los actores empresariales, especialmente en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME)», dijo el viernes el líder de la sucursal del Bank Jateng Kudus, Risdiyanto, en Kudus.

La distribución de KUR se lleva a cabo a través de tres unidades operativas, a saber, la sucursal del Bank Jateng Kudus en Jalan Sudirman, la unidad Jati y la unidad Prangkat.

La mayoría de los beneficiarios de KUR son pymes del sector de las microempresas, como puestos de comida, tiendas de convección y tiendas de alimentación.

Según Risdiyanto, el techo de préstamo más buscado por los clientes está entre 100 millones de IDR y 300 millones de IDR.

El límite máximo de micro KUR es de 500 millones de IDR por cliente según un número de identificación de población (NIK).

“Para solicitudes de préstamos superiores a 500 millones de IDR, la financiación se destinará al programa de Crédito Productivo General (KUP)”, dijo.

Añadió que el programa KUR sigue recibiendo subvenciones de intereses del gobierno a través de un sistema escalonado. A los clientes se les cobrará un interés del 6 por ciento anual por la primera solicitud, del 7 por ciento anual por la segunda solicitud y del 8 por ciento anual por la tercera solicitud.

En términos de calidad crediticia, el nivel de préstamos morosos (NPL) es relativamente bajo, alrededor del 0,2 por ciento. Sin embargo, todavía existen una serie de barreras que enfrentan las MIPYMES para acceder a KUR.

Uno de los principales obstáculos es el historial negativo del Sistema de Servicios de Información Financiera (SLIK) de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), que suele deberse a retrasos en los pagos de los servicios de pago.

“Muchos actores de las MIPYME anteriormente realizaban pequeñas transacciones a través de la plataforma Paylater, pero realizaban pagos atrasados, lo que afectaba su historial crediticio con SLIK”, dijo.

Por esta razón, Bank Jateng insta a las MIPYME a tener más cuidado en el mantenimiento del historial crediticio, incluido el cumplimiento de pequeñas obligaciones de pago en plataformas digitales.

La sucursal de Bank Jateng Kudus también continúa alentando a las MIPYME a aprovechar las instalaciones de KUR para desarrollar sus negocios y está abierta a todos los actores empresariales productivos que cumplan con los requisitos.

