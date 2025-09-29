La Sra. Iin invitó a Aisyiyah a sinergia los problemas de las madres en Tegal

Tegal (Antara): la complejidad de los problemas de las mujeres, tanto madres como niños y otros problemas, requieren un manejo y manejado serios entre sí.

El Tegal del Ayuntamiento (Pemkot) no puede estar solo para tratar estos problemas, por lo que se necesita cooperación de todas las partes, incluida una de las Aisyiyah.

Vice -Mayor de Tegal, Tazkiyyatul Muthmaminah o que es conocido como MBA iin, dijo que al abrir la reunión de cuadros de Aisyiyah y la ciudad de Tegal de Nasyiatul Aisyiyah, en el campus de Alam Indah Campus, domingo (21-9/2025).

«Los problemas de las mujeres, la violencia sexual, la salud de las madres y los niños, el gobierno municipal no solo puede funcionar, se necesita la cooperación de todas las partes, incluida la ciudad de Aisyiah Tegal», dijo MBA IIN.

Nos reunimos con el mismo espíritu para fortalecer la preocupación y construir pasos concretos para lidiar con problemas que a menudo le suceden a las madres y los niños en nuestra área.

La violencia, el acoso sexual y las diversas formas de injusticia no solo dañan a las víctimas, sino que también dañan el orden social y el futuro de la generación de la nación.

El vicealcalde invitó a la ciudad de Aisyiyah Tegal a perseguir a los fundadores y predecesores de la organización que habían luchado por la educación de las mujeres, a establecer la dignidad de las mujeres y defender los derechos de las madres y los niños. En este momento no debemos perder en el espíritu de continuar la lucha de nuestros predecesores.

El presidente del liderazgo regional de la ciudad de Tegal, Aisyiyah, Dewi Umaro, expresó su disposición a trabajar con la ciudad de Tegal en la construcción de la ciudad de Tegal en la misma ocasión, incluida la ayuda de los problemas de las mujeres y los niños.

Dewi Umaro está agradecido de que el vicealcalde de Tegal sea una activista femenina, por lo que prestará más atención por los problemas de las mujeres y los niños.

Dewi también dijo que su partido no solo estaba listo para trabajar con el gobierno de la ciudad de Tegal, sino que también colaboró ​​con todas las organizaciones de mujeres en la ciudad de Tegal para pedir protección a las mujeres, tanto sobre la protección infantil, la violencia contra las mujeres y otros temas relacionados con las mujeres.