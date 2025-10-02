La sonrisa de The Child Bobotsari está despierta debido al programa gratuito de alimentos de comida

Purbalingga (Antara) – Esa tarde la risa de los jugadores de clase 7G de SMP Negeri 1 Bobotsari, Purbalingga Regency, Central Java, alegre durante el segundo descanso.

Estaban cuidadosamente en sus respectivos bancos, mientras que un estudiante estaba frente a la clase con simples gritos que marcaban la hora del almuerzo.

Corto, rezar juntos fue solemne. Express con platos calientes ha sido presentado, traído por representantes de estudiantes de una de las habitaciones de la escuela. La cocina se incorporó a la cocina nutritiva gratuita (MBG) que había liderado solo unos meses en Limbasari Dorp, distrito de Bobotsari, Purbalingga.

El arroz blanco, los guarniciones, las verduras frescas fritas y los plátanos hacen sonreír a los niños. Después de rezar, las pequeñas cucharas funcionan de inmediato. Las placas vacías se acumularon rápidamente, el signo de comida se comió por completo.

Una vez listo, el cambio está perfectamente dispuesto frente a la clase y luego se recoge para ser enviado de regreso a la cocina. Las oraciones finales regresaron con sincero agradecimiento. Luego, las pequeñas filas de los niños entraron en el aula y regresaron al libro de texto con un estómago lleno y un corazón alegre.

Para los niños, el programa MBG no es solo una comida. Es una experiencia diaria que da una sensación de paz y felicidad.

Sabian Swaseteto, uno de los 7G estudiantes, dijo que el plato MBG siempre lo emocionó.

«Estoy muy feliz cuando hay huevos, sabe bien», dijo inocente.

Pamungkas agregó, casi nunca quedaba comida porque los menús siempre cambiaban y sabían bien todos los días.

Amalia Zahra, que se ve alegre con su camisa de batik azul, tiene su propio menú favorito.

«En lo que respecta al menú de pollo, estoy muy feliz. Así que está más emocionado de ir a la escuela. También se puede ahorrar dinero de bolsillo», dijo

Mientras Sanina, que prefiere las verduras, dijo que estaba feliz de mantenerse saludable. Además, su dinero de bolsillo se puede ahorrar porque no necesita bocadillos en la escuela con el MBG.

Para ellos, el programa MBG no es solo una cuestión de comida gratuita. Hay una sensación de apreciado, atendido y dado la oportunidad de crecer bien.

Una cocina que nunca duerme

Detrás del cambio que contiene alimentos nutritivos, hay manos competentes que funcionan casi sin cesar. Son personas que trabajan en la cocina MBG administrada por la Unidad de Servicio de Fulfilamiento de Nutrición de Limbasari (SPPG) ubicada en el pueblo de Limbasari, el distrito de Bobotsari, y colaboran con la Fundación Alrahma Bhakti Jatisaba.

El jefe de SPPG Limbasari, Lutfiah, dijo que la cocina MBG que conocía era una de las pioneras en Purbalingga, porque se fundó el 17 de febrero de 2025 con otras dos cocinas MBG, una de las cuales fue el Purbalingga Wetan Sppg en el distrito de Purbalingga Kota.

«SPPG Limbasari atiende a 15 escuelas desde el jardín de infantes, primaria hasta nivel de la escuela secundaria. Inicialmente, nuestro objetivo es de 3,331 estudiantes. Ahora 3,610 beneficiarios, incluidos niños pequeños, mujeres embarazadas y madres amamantadas», dijo.

Relacionado con la participación de voluntarios en la cocina MBG/SPPG Limbasari, reconoció el entusiasmo de los habitantes extraordinarios, porque cuando el reclutamiento estaba registrado, no menos de 250 personas registradas, mientras que la cantidad requerida estaba de acuerdo con las instalaciones de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) hasta 47 personas.

Pero después de la selección, SPP Limbasari 57 voluntarios, la mayoría de los habitantes de Limbasari, y 10 de ellos recibieron salarios de la Fundación Alrahma Bhakti Jatisaba, mientras que otros de BGN.

Varios estudiantes de SMP Negeri 1 Bobotari estaban en el Gazbo en la escuela mientras disfrutaban de Food in the Free Food Food Program (MBG) presentado por la Unidad de Servicios de Cumplimiento Nutricional de Limbasari (SPPG), distrito de Bobotsari, Purbalingga, jueves (2/10/10/2025) elevación. Antara/Sumarwoto Trabajan con el espíritu de cooperación mutua. Desde comenzar a cortar verduras, hornee las guarniciones hasta la preparación de miles. En la cocina de las colinas, limpieza y higiene Ser la condición principal.

«Somos más estrictos porque la ubicación está un poco lejos. Todos tienen que usar PPE. El objetivo es que el alimento permanezca seguro, de modo que se evita el riesgo de enfermedad», explicó Henti.

El ritmo de trabajo de la cocina va casi por la noche. Los recursos alimenticios llegaron antes del atardecer, ordenados y luego preparados desde 19.00 WIB.

«Cuando se fríe, comienza a cocinar a 00.00 Wib o 01.00 Wib. El nuevo vegetal se cocina alrededor de las 02.30 Wib para permanecer fresco. Cocamos dos grupos, primero por la mañana, luego por la mañana a las 05.00 WIB-06.00 Wib», dijo.

Según él, el trabajo no es solo una rutina, sino un gran mandato porque los niños son el futuro del pueblo indonesio, por lo que tienen que obtener alimentos saludables todos los días.

Voz

En SMP Negeri 1 Bobotsari, el programa MBG se recibió inmediatamente desde el primer día de SPP Limbasari, que se ejecutaba en febrero de 2025 y en ese momento el número de estudiantes era de 760 niños, ahora no menos de 760 estudiantes. Actor -Director de SMP Negeri 1 Bobotsari Supangat vio cambios reales entre sus alumnos.

Según él, MBG tiene un doble impacto. En primer lugar, los niños pueden ahorrar dinero de bolsillo para que los padres estén más tranquilos. En segundo lugar, sus necesidades nutricionales están más garantizadas.

«Los niños son muy entusiasmados, hay estudiantes que dicen que rara vez hay leche en casa. Pero a través de MBG lo entienden en la escuela. Eso significa que este programa es muy útil», dijo.

En lo que respecta al menú, reconoció que era obvio que había estudiantes que presentaron variaciones, pero en general estaban satisfechos. Saben que es imposible que se cumplan todos los deseos porque lo más importante es saludable y suficiente.

Aunque la escuela aún no ha tenido un director de la escuela final, Supangat enfatizó que su partido ha sido dedicado. «Debemos asegurarnos de que MBG vaya bien. Porque estamos luchando por el futuro de los niños», dijo.

El programa MBG en Bobotsari no solo alimenta a miles de estudiantes. También formó un nuevo ecosistema cariñoso: maestros, voluntarios, padres y estudiantes que están conectados en la cadena de bondad.

Para los niños, cada cuchara de letreros de arroz y vegetales es una señal de amor de muchas personas que se preocupan por él. Para los padres, MBG significa que se reduce una carga, una esperanza aumenta. En lo que respecta a los voluntarios, cada parte de los alimentos suministrados es una organización benéfica invaluable.

Un ambiente simple en el aula: oración juntos, comer sin quedarse, la sonrisa satisfecha de un niño, como si enfatice que la comida es un derecho, no lujoso.

Sabian, Amalia, Pamungkas, a Saina, tal vez solo sepan que el pollo, los huevos y las verduras son deliciosos. Sin embargo, muy por detrás, reciben algo mucho más grande: una garantía de que su futuro no debe estar vacío como un fin, pero lleno de esperanza, saludable y nutritivo.

