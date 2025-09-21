La sinergia del Ministerio de Derecho y el notario de los indonesios en la noche de la intimidad Porseni

KLATEN (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derecho en Java Central y la Asociación de Notario de Indonesia fortaleció la sinergia durante la noche de la Semana del Deporte y el Arte (Porseni).

Durante el caso de la gestión regional de la Asociación de Notario de Indonesia (INI) y la gestión regional de la Tierra Central de Java, el Oficial de Making (IPPAT) lo hizo en el Klaten Regency Hall, fue Java Central, el sábado, el Ministerio de Representantes de Java Central, Heni Susila Wardoy, estuvo presente con la actividad de la actividad.

Este evento se convirtió en un lugar para la amistad y el fortalecimiento de la sinergia entre las profesiones legales, especialmente en el entorno notario y PPAT en Java Central.

De la Java Central Kemenkum, la presencia de esta actividad es una forma de apoyo para fortalecer la integridad y la unión entre las profesiones legales.

«Esta noche de intimidad no es solo una ceremonia, sino que también se convierte en un lugar importante para fortalecer la relación y construir una mente colectiva en el mantenimiento de la profesionalidad», dijo Kakanwil Heni.

Klaten Rains Hamenang Fair Inmoyo da la bienvenida e invitó a todos los participantes a fortalecer la sinergia de proporcionar servicios a la comunidad.

«Disfrutemos esta noche con plena intimidad, porque por solidaridad la fuerza nació para asumir desafíos juntos. Bienvenidos y disfruten de giras en Klaten Regency», dijo.

El evento nocturno de la fama es parte de una serie de actividades Porseni con diferentes competiciones y actividades deportivas y arte para fortalecer los lazos entre notarios y PPAT en Java central.

La atmósfera llena de calidez y unión era claramente visible en el Klaten -PavilJoen que también se animó con el rendimiento del arte cultural y el banquete típico regional.

Se espera que esta actividad pueda fortalecer la sinergia de varias instituciones y profesiones para apoyar el desarrollo legal humanista y honesto.