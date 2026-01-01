La sinergia del Bank Jateng impulsa la inversión en la ciudad de Solo

Solo (ANTARA) – Bank Jateng, sucursal de coordinación de Surakarta, demostró su papel activo en el apoyo al fortalecimiento del entorno de inversión regional al participar en el Foro de Inversión Solo 2025.

Al evento celebrado el viernes (12/12/2025) en el Palacio Real de Swiss-Belinn Saripetojo Solo, Java Central, asistieron varias figuras importantes, incluido el Gobernador de Java Central, Comisionado General de Policía (retirado), Dres. Ahmad Luthfi, SH, S.St.MK, Presidente del Consejo Económico Nacional Luhut Binsar Pandjaitan y Sandiaga Uno.

Como banco de desarrollo regional que constituye la columna vertebral de la economía de Java Central, Bank Jateng está aquí para brindar soluciones bancarias integrales para respaldar inversiones exitosas en esta región.

Este apoyo se logra brindando financiamiento estratégico para brindar acceso a capital a los sectores de desarrollo y brindando asistencia a las PYME y al sector de la economía creativa, de modo que los actores empresariales locales tengan una fuerte competitividad en el mercado internacional.

Además, Bank Jateng también ofrece servicios de transacciones modernos diseñados para facilitar a los inversores la realización de actividades comerciales a través de un sistema bancario eficiente e integrado.

El jefe del Bank Jateng, coordinador de la sucursal de Surakarta, Sutanti, enfatizó que la participación del Bank Jateng en este foro fue una clara demostración de la presencia del banco en la supervisión de los programas del gobierno regional.

«Queremos ser el principal socio financiero que facilite a los inversores la entrada a la ciudad de Solo. A través de soluciones bancarias integrales, queremos garantizar que cada inversión potencial, desde el sector turístico hasta las mipymes, reciba el mejor apoyo de capital y servicios de transacción para el avance de la economía popular», dijo Sutanti.

Esto está en línea con la declaración del gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, en su discurso, quien enfatizó que el Foro de Inversión Solo 2025 es un paso estratégico para promover la ciudad de Solo como el principal centro económico y de negocios en el área del Gran Solo.

Según él, este foro no sólo reúne a inversores locales e internacionales, sino que también es un medio esencial para presentar el potencial superior de Solo al mundo exterior.

La participación de Bank Jateng en este foro es también una oportunidad importante para fortalecer su posición como socio clave en el desarrollo regional.

A través de esta participación directa, Bank Jateng subraya su compromiso de crear empleos, desarrollar el potencial de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y aumentar la competitividad regional ante los inversores globales.