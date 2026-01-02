La sinergia del Bank Jateng fortalece la transparencia fiscal de Wonogiri

Wonogiri (ANTARA) – Bank Jateng enfatiza su compromiso de acelerar la digitalización regional a través de la participación activa en el programa de lotería de pago de impuestos utilizando QRIS.

Esta actividad estuvo en la agenda principal durante la Reunión de Alto Nivel (RAN) del Equipo Regional de Aceleración y Expansión de la Digitalización (P2DD) de Wonogiri Regency, Java Central, el miércoles (24/12/2025).

Este programa es el resultado de la colaboración entre Bank Jateng, BPKD Wonogiri Regency y Bank Indonesia Solo en reconocimiento a las personas que han cambiado a transacciones sin efectivo. Los premios fueron entregados directamente a los ganadores por representantes de las tres agencias.

Mulyanto, líder de la sucursal del Banco Jateng Wonogiri, destacó que este apoyo es un paso real para fomentar un sistema de pago de impuestos más moderno.

«Nuestro apoyo a este programa no se refiere sólo a la innovación tecnológica, sino más bien a una manifestación concreta del papel del Banco Jateng en la entrega de valor agregado a la sociedad», dijo.

El partido quiere garantizar que cada contribuyente experimente la máxima comodidad y seguridad a través del QRIS y, al mismo tiempo, ayudar a los gobiernos locales a crear un sistema financiero más abierto.

En esta línea, el jefe de BPKD Wonogiri Moch. Chozinudin Holil enfatizó la importancia de la conciencia pública para apoyar el desarrollo regional a través de la tecnología.

«Este programa de lotería es muy eficaz para motivar a la gente a pagar impuestos a tiempo. Además, la digitalización de los pagos a través del QRIS puede aumentar nuestra transparencia y responsabilidad en la gestión de las finanzas regionales. Este es un gran paso hacia una gobernanza más limpia y moderna», afirmó Chozinudin.

Bank Indonesia Solo también expresó su agradecimiento por esta sinergia. El economista de BI Solo, Ita Purnamasari, dijo que este impulso era altamente estratégico para fortalecer el ecosistema económico digital en la región. Se espera que el uso de QRIS se convierta en una nueva cultura de gobernanza financiera eficiente y sostenible en Wonogiri Regency.