La sede de la Policía Nacional pidió a las filas para proteger el servicio de reporteros

JAKARTA (Antara) – La sede de la Policía Nacional preguntó a la policía, comenzando en Polda Hasta la estación de policía, para proteger el trabajo de los periodistas responsables de cubrir un evento.

La profesión es responder a la violencia contra los periodistas mientras atiende al personal de la policía en los últimos días.

«Pida todas las filas para proteger el trabajo de la profesión de profesional y periodista que son objetivos y profesionales y colaboran en cada actividad», dice el jefe de la Oficina de Información de la Comunidad (Karopmas) Divhumas Polri Brigadier -General Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko genial por Antara en Yakarta el martes.

Trunoyudo dijo que los medios de comunicación son un socio estratégico y una de las fuentes más importantes de información y alfabetización para la comunidad.

«(Medios) desempeña un papel importante en la proporcionar información sobre el desempeño y los programas profesionales de la policía para mantener la seguridad y el orden público (Harkamtibmas), los servicios comunitarios y otros programas estratégicos», dijo.

Es por eso que una policía general de una estrella apeló a toda la policía para proteger los deberes de los periodistas.

Se sabe que, últimamente, ha habido un caso de presunta violencia contra los periodistas por parte de los agentes de policía.

El jueves (21/8), los oficiales de relaciones públicas del Ministerio de Medio Ambiente y MediaPloeg recibieron violencia al cubrir la inspección de KLH a la ubicación de PT Genesis, Regeneration Smelting, Jawilan District, Serang Regency.

Después de una investigación, un miembro de BRIMOB con el Brigadier TG de Brigadier y varios otros fueron llamados sospechosos en este caso correcto.

Jefe de la Policía de la División Banten ProPam Kombes Pol. Murwoto dijo que, según los resultados de la investigación inicial, la participación de Brigadier TG se debió a provocar un momento.

«(Él) es provocado por la situación porque a menudo estaba asociado con amigos de la seguridad, de modo que cuando tuvo lugar el incidente, no hubo instrucciones», explicó.

La policía también confirmó que la colocación de miembros de BRIMOB en la compañía se basaba en una carta de solicitud oficial de la compañía que posteriormente se siguió con una orden de la unidad BRIMOB.

Posteriormente, el lunes (8/25), un periodista de Antara llamado Bayu Pratama Syahputra se convirtió en víctima de vencer a la policía mientras cubría una manifestación para el edificio del Parlamento, Central Yakarta.

Bayu me dijo que recibió una bofetada en la cabeza y la mano.

Bayu también protegió su cabeza con la cámara para no ser golpeado por la persona del dispositivo. Como resultado, algunas cámaras se dañaron y sufrió moretones.

Para este incidente, el Inspector General del Jefe de Policía de Metro Jaya, Pol. ASEP Edi Suheri le pidió a su personal que protegiera a los periodistas que cubrieron en el campo.

«Lamentó los eventos de los periodistas de fotografías de Antara. En el futuro, los miembros fueron comisionados para proteger a los periodistas en el campo, especialmente cuando hay una manifestación», dijo el jefe del comisionado de relaciones públicas, Pol de las relaciones públicas de la policía de Metro. Ade Ary, quien representó al chef de la policía con el metro Jaya.