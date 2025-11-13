La Secretaria de Agricultura pidió a los estudiantes ser sensatos y críticos al responder a la información

Solo (ANTARA) – El viceministro de Agricultura (Wamentan), Sudaryono, pidió a los estudiantes que respondan más sabiamente a la información y sean críticos en las redes sociales.

«Tenemos que actuar todos los días para buscar datos, hechos y realidad. A veces hemos encontrado los hechos, pero a veces los hechos están incompletos. Por lo tanto, ser crítico es importante, qué tipo de ser crítico, dominar los hechos, los datos, para que sea sabio al responder a la información existente», dijo el viceministro de Agricultura Sudaryono, quien también es el fundador de Garuda TV, durante el evento Indonesia Got You 2025 en el campus de Surakarta de la Universidad Sebelas Maret (UNS), Java Central, el jueves.

Dijo que a veces lleva bastante tiempo obtener la información correcta. Esto es diferente de las redes sociales (redes sociales) que solo duran unos segundos.

«A veces es necesario ver, ver, leer y escuchar información correcta durante un tiempo relativamente largo. Esto es diferente de las redes sociales, que sólo duran unos segundos. Las investigaciones muestran que nuestra alfabetización es baja y espero que ninguno de nosotros sea tan bajo. Incluyendo ver videos de la Generación Z, la Generación Alfa no puede soportar 7-8, máximo 15 segundos», dijo.

En la ocasión, el Canciller del SNU, Prof. Hartono, agradeció a Garuda TV y sus socios de colaboración, a saber, LKBN Antara, Indozone y On Us Asia, por su confianza al convertir al SNU en el anfitrión de IPK 2025.

También expresó su agradecimiento al Ministro de Agricultura (Mentan), Andi Amran Sulaiman, por su contribución a la nación.

Este año, Amran Sulaiman recibió el Premio Parasamya Anugeraha Dharma Krida Upa Bogha o UNS. Dijo que el evento fue un foro importante para promover ideas, colaboración y el espíritu de trabajo intersectorial entre los estudiantes.

«Este año recibió el premio más importante de la UNS, a saber, el Parasamya Anugeraha Dharma Krida Upa Bogha o Premio de la UNS en el 49º aniversario de la UNS por su integridad, logros y esfuerzos pioneros destinados a promover el sector agrícola nacional», dijo.

