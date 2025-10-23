La ruta Pantura Semarang todavía estaba inundada el jueves por la mañana.

Semarang (ANTARA) – Las inundaciones debidas a las fuertes lluvias que ocurrieron desde el martes (21/10 al miércoles (22/10) por la noche) aún inundaron Jalan Raya Kaligawe, la ruta Pantura que conecta la ciudad de Semarang y Demak Regency, Java Central, el jueves por la mañana.

Los monitoreos en el sitio muestran que el nivel del agua en la ruta Pantura varía entre 30 y 70 cm.

Varias motocicletas que pasaban por el lago tuvieron que empujar debido a una falla en el motor.

Además, muchos trabajadores de la zona de Semarang se dirigieron a Demak o viceversa, atravesando las aguas en camiones abiertos.

El jefe de policía de Genuk, Rismanto, dijo que la inundación seguía fluyendo hasta el miércoles por la noche (22/10), ya que todavía llovía a cántaros en ese momento.

“La altura de la piscina varía, siendo la más alta hasta 70 cm”, añadió.

Hizo un llamamiento a los usuarios de la carretera de la ciudad de Semarang que van a Demak Regency o viceversa para que tomen una ruta alternativa.

La condición de Jalan Kaligawe, ciudad de Semarang, el jueves (23/10/2024), todavía estaba inundada debido a las lluvias de los últimos dos días. ANTARA/IC Senjaya

Aconsejó a los usuarios de la carretera que tomaran la ruta alternativa Onggorawe, Demak Regency, que va a Jalan Wolter Monginsidi, ciudad de Semarang.

Anteriormente, varias zonas de la capital de Java Central se inundaron debido a las fuertes lluvias de los dos últimos días.

Lea también: La policía insta a los automovilistas a utilizar la ruta Semarang-Demak en rutas alternativas