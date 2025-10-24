La ruta Kaligawe Pantura en Semarang sigue inundada

Semarang (ANTARA) – Las inundaciones causadas por las lluvias que han devastado la ciudad de Semarang en los últimos días continuaron provocando inundaciones el viernes que inundaron Jalan Kaligawe, la ruta Pantura que conecta la capital de Java Central con la regencia de Demak.

«La altura de la piscina varía. La más alta es de hasta 70 cm para RSI Sultan Agung», dijo el jefe de policía de Genuk, Rismanto.

Según él, hubo muchos vehículos motorizados que se averiaron por imprudencia al circular por charcos de agua.

Dijo que agentes conjuntos de la policía, el TNI y las partes interesadas estaban tratando de ayudar a los residentes que tenían dificultades para cruzar las aguas de la inundación.

Los agentes también ayudaron en la evacuación de los trabajadores sanitarios y de los pacientes que iban a recibir tratamiento o salían de RSI Sultan Agung.

«Estamos ayudando a los vehículos atrapados en las inundaciones para que el flujo de vehículos de Semarang a Demak o viceversa se mantenga sin problemas», dijo.

Según él, los agentes en el campo ordenaron a los vehículos que querían cruzar Jalan Kaligawe tomar una ruta alternativa.

Anteriormente, las inundaciones inundaron Jalan Kaligawe, ciudad de Semarang, del miércoles (22/10) al viernes.

Las inundaciones han inundado varias zonas de los subdistritos de Genuk y Gayamsari tras las precipitaciones de ligeras a moderadas caídas en la ciudad de Semarang en los últimos días.